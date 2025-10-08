Πένυ Σκάρου: Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί, είπε για τον φερόμενο ως βιαστή της
Πένυ Σκάρου: Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί, είπε για τον φερόμενο ως βιαστή της
Με βίασε πριν από τρία χρόνια ένας άντρας 70 χρονών και έμεινα έγκυος, υποστήριξε η τραγουδίστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της
Αναβολή πήρε η δίκη για τον φερόμενο βιασμό της Πένυς Σκάρου, η οποία υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι βιάστηκε από 70χρονο άντρα και έμεινε έγκυος. Σε δηλώσεις της έξω από το δικαστήριο ζήτησε να του επιβληθεί ποινή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί».
Το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» και αρχικά εξήγησε ότι όταν συνέβη το φερόμενο περιστατικό της σεξουαλικής κακοποίησης, ήταν σε σχέση με γυναίκα, ωστόσο διευκρίνισε ότι έχει ερωτικές επαφές και με άντρες, δηλώνοντας bisexual.
«Δεν συζώ με γυναίκα, τότε είχα σχέση με γυναίκα, είμαι bisexual, είχα και πάρα πολλά αγόρια στη ζωή μου. Έχω απογοητευτεί και με τις γυναίκες και με τους άντρες αυτή τη στιγμή» είπε η Πένυ Σκάρου.
Στη συνέχεια, εξέφρασε την απογοήτευσή της γιατί το δικαστήριο πήρε αναβολή, καθώς δεν εμφανίστηκε ο φερόμενος ως δράστης ούτε οι μάρτυρες. Ανέφερε ότι επιθυμεί να τελειώσει η υπόθεση και τόνισε ότι δεν έχει μιλήσει με τον συγκεκριμένο άντρα, αλλά ούτε εκείνος την έχει προσεγγίσει για εξηγήσεις.
Όπως ισχυρίστηκε η Πένυ Σκάρου: «Είμαι πολύ στεναχωρημένη και σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, είμαι πιεσμένη, γιατί σήμερα το δικαστήριο πήρε αναβολή, όπως βέβαια περιμέναμε. Δεν εμφανίστηκε (σ.σ. ο φερόμενος ως δράστης), δεν εμφανίστηκαν ούτε οι μάρτυρες. Αυτό με στεναχωρεί γιατί το έχω περάσει τρία χρόνια και θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ούτε με έχει προσεγγίσει για να μου δώσει εξηγήσεις και ούτε θέλω κιόλας. Τι να μου πει γι αυτό το πράγμα. Τον γνώριζα, ερχόταν σε ένα μαγαζί, που δούλευα, μου κέρδισε την εμπιστοσύνη. Τον είχα ενημερώσει τότε για την εγκυμοσύνη και έλεγε ότι θα είχα κάποιο αγόρι, δεν ήξερε ότι εγώ ήμουν με κορίτσι. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί. Σύμφωνα με το βούλευμα φαίνεται ότι ο άνθρωπος το είχε ξανακάνει. Πιστεύετε ότι το έκανε μόνο σε εμένα στα 70 του; Πιστεύω ότι το έχει κάνει και σε άλλες γυναίκες και ότι το κάνει γενικότερα. Δεν πρέπει να είναι ελεύθερος. Έχει πέντε παιδιά και τρία εγγόνια».
Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι έπεσε θύμα βιασμού και ότι από τη σεξουαλική επίθεση έμεινε έγκυος. Το φερόμενο περιστατικό συνέβη πριν από τρία χρόνια και στη συνέχεια απέβαλε, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο φερόμενος ως δράστης τη νάρκωσε και τη βίασε.
Σε συνέντευξή της, η Πένυ Σκάρου δήλωσε ότι δεν θυμόταν τίποτα από τον συμβάν και ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν διαπίστωσε την εγκυμοσύνη της, καθώς δεν είχε ερωτικές σχέσεις με άντρες. Λίγο αργότερα προέκυψε και η αποβολή.
Η τραγουδίστρια σημείωσε αρχικά: «Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα ήταν ότι δε θα θυμόμουν τίποτα γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος».
Η Πένυ Σκάρου εξήγησε ότι κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν έμεινε έγκυος, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε σχέση με γυναίκα. «Κατάλαβα ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, επειδή έμεινα έγκυος. Έκανα την καταγγελία για τον συγκεκριμένο γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Αν δεν είχα την εγκυμοσύνη δεν θα γνώριζα καν. Θεωρώ ότι ο Θεός το έκανε αυτό για να μπορέσω να μάθω ότι έχω βιαστεί και να το κυνηγήσω», πρόσθεσε.
Όπως διευκρίνισε, απέφυγε να μιλήσει νωρίτερα γιατί φοβόταν ότι θα την κατηγορήσουν ότι εκμεταλλεύεται το περιστατικό για να προβληθεί. «Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά και γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο να το συζητάω ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», τόνισε.
Στη συνέχεια, η Πένυ Σκάρου εξομολογήθηκε ότι τρία χρόνια μετά εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες και ότι ένιωσε την επιθυμία να σκοτώσει τον άνδρα που, όπως λέει, τη βίασε. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια», ανέφερε.
Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι αν υπήρχαν αμφιβολίες δεν θα προχωρούσε νομικά εναντίον του συγκεκριμένου άντρα, ο οποίος, όπως λέει, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε συναίνεση. «Αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ότι κάτι μπορεί να έκανα λάθος, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο. Είμαι βέβαιη 100%. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και το βούλευμα. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε και πάνω μου. Άρχισα να πιστεύω ότι είμαι τρελή στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη, δεν ήθελα παιδιά στη ζωή μου και το είχα σε κακό να κάνω έκτρωση. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ούρλιαζα, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρισιές. Δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω», κατέληξε.
