Πένυ Σκάρου: Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το έχει ξανακάνει και θέλω να τιμωρηθεί, είπε για τον φερόμενο ως βιαστή της

Όπως διευκρίνισε, απέφυγε να μιλήσει νωρίτερα γιατί φοβόταν ότι θα την κατηγορήσουν ότι εκμεταλλεύεται το περιστατικό για να προβληθεί. «Το να πας να καταγγείλεις κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε ψυχολογικά ούτε οικονομικά και γενικά δεν είναι καθόλου εύκολο να το συζητάω ακόμα και τώρα που έχουν περάσει τρία χρόνια. Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχω βγει να το πω γιατί δεν ήθελα να πουν ότι εκμεταλλεύομαι κάτι», τόνισε.Στη συνέχεια, η Πένυ Σκάρου εξομολογήθηκε ότι τρία χρόνια μετά εξακολουθεί να υποφέρει από εφιάλτες και ότι ένιωσε την επιθυμία να σκοτώσει τον άνδρα που, όπως λέει, τη βίασε. «Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τον πρώτο χρόνο εγώ και η μητέρα μου. Εγώ ήθελα να πάω να τον σκοτώσω. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί όταν δεν ξέρεις τι έχει συμβεί, φαντάζεσαι και πράγματα. Τον ήξερα 4-5 μήνες, είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, δεν φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος στην ηλικία του μπαμπά μου… Θεωρώ ότι με είχε στοχοποιήσει, μου έδωσε και μια κιθάρα εκείνο το βράδυ, με μαγνητοσκοπούσε και φαινόταν ότι είμαι νηφάλια», ανέφερε.Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι αν υπήρχαν αμφιβολίες δεν θα προχωρούσε νομικά εναντίον του συγκεκριμένου άντρα, ο οποίος, όπως λέει, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε συναίνεση. «Αν υπήρχε μία στο εκατομμύριο ότι κάτι μπορεί να έκανα λάθος, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να κατηγορήσω έναν άνθρωπο. Είμαι βέβαιη 100%. Δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και το βούλευμα. Το παρουσίασε ως φυσιολογικό και το έριξε και πάνω μου. Άρχισα να πιστεύω ότι είμαι τρελή στην αρχή, δεν ήθελα να το πιστέψω. Απέβαλλα την ημέρα που το έμαθα, για καλή μου τύχη, δεν ήθελα παιδιά στη ζωή μου και το είχα σε κακό να κάνω έκτρωση. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος, ούρλιαζα, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρισιές. Δεν πίστευε ότι θα τον καταγγείλω», κατέληξε.