Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υπέγραψε με την 10K Projects της Warner Music - Ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που εντάσσεται στη No1 δισκογραφική εταιρεία του κόσμου
Στόχος του να εντοπίσει και να αναδείξει νέα ταλέντα με διεθνές προφίλ
Ένα σημαντικό βήμα έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς γίνεται ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής, που υπογράφει παγκόσμιο δισκογραφικό συμβόλαιο με την 10K Projects που λειτουργεί υπό την ομπρέλα της Warner Music. Μάλιστα, ο πρώτος καρπός αυτής της συνεργασίας είναι το τραγούδι «Champ» που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου και είναι ήδη διαθέσιμο για presave στις streaming υπηρεσίες.
Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας καλλιτέχνης εντάσσεται επίσημα σε ένα παγκόσμιο δισκογραφικό label τέτοιας εμβέλειας. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη και ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, όπου η παράδοση, η αυθεντικότητα και η ελληνική ψυχή αποκτούν διεθνή φωνή.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, ο κορυφαίος καλλιτέχνης Κωνσταντίνος Αργυρός και η Panik Records, η no1 ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρεία, ανακοινώνουν τη δημιουργία ενός νέου μουσικού label με την ονομασία Pentagon.
Με έδρα την Ελλάδα, το Pentagon έχει ως στόχο του να προωθήσει και να εξάγει τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της χώρας μας αλλά και της Μεσογείου σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λέει: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτή τη μεγάλη συνεργασία. Η προώθηση της ελληνικής μουσικής και κουλτούρας στο εξωτερικό ήταν ανέκαθεν ένας από τους επαγγελματικούς μου στόχους. Δεν βρίσκομαι εδώ ως ο πρωτοπόρος της παγκόσμιας μουσικής - είμαι το αουτσάιντερ από την Ελλάδα και είμαι εδώ για να κερδίσω! Δηλώνω έτοιμος να δημιουργήσουμε όλα όσα χρειάζονται για να τοποθετήσουμε, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη τη Μεσόγειο, στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας, εξάγοντας τη μουσική, το ταλέντο και τον πολιτισμό της περιοχής μας μέσα από σύγχρονη παραγωγή, storytelling και διεθνή διανομή».
Η ίδρυση της Pentagon Records είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό επιχειρηματικό βήμα, είναι μια καλλιτεχνική πρόθεση. Μέσα από αυτό το εγχείρημα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός φιλοδοξεί να εντοπίσει και να αναδείξει νέα ταλέντα με διεθνές προφίλ. Η Pentagon Records θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Panik Records, τη δισκογραφική οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού, ενώ η 10K Projects/ Atlantic Music Group θα παρέχει καθοδήγηση και τεχνογνωσία για την παγκόσμια αγορά.
Ο Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης, co-founder της Panik, αναφέρει: «Εμείς στην Panik Records χαιρετίζουμε θερμά τη συναρπαστική είδηση της συνεργασίας του Κωνσταντίνου Αργύρου, ενός από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς τουκαι της 10K Projects, μίας από τις κορυφαίες ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες στον κόσμο. Η συνεργασία αυτή είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, καθώς συνδυάζει τον πλούτο της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς με παγκόσμιες επιρροές. Είμαστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυθεντικό και καλλιτεχνικά ισχυρό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξάπλωση εξαιρετικής μουσικής σε ακροατές παγκοσμίως».
Ο Γιώργος Αρσενάκος, co-founder και CEO της Panik, επισημαίνει: «Εμείς, η μουσική οικογένεια της Panik, είμαστε υπερήφανοι που ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας πρωτοπόρος, δημιουργικός κι αεικίνητος καλλιτέχνης μας, υπογράφει με μία παγκόσμια δισκογραφική εταιρεία. Επίσης είναι μεγάλη χαρά μας που η ελληνική μουσική θα ταξιδέψει σ’ όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε δυνατά πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η ελληνική μουσική θα κερδίσουν τις καρδιές όλου του πλανήτη, όπως η ελληνική ψυχή ξέρει πάντα να κάνει».
Ο πρόεδρος της 10K Projects, Nico Ziangas, δηλώνει: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο και την Panik Records και που θα συμμετάσχω στην προσπάθεια να καθιερώσουμε τον Κωνσταντίνο ως έναν ακόμη πιο ισχυρό παγκόσμιο superstar. Το ταλέντο του, το όραμά του και η ικανότητά του να επικοινωνεί με το κοινό σε όλο τον κόσμο κάνουν αυτή τη συνεργασία μια μοναδική ευκαιρία να φέρουμε τον ήχο της Μεσογείου σε μια ακόμη μεγαλύτερη σκηνή».
