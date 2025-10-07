Ο Diddy ζητά να μην εκτίσει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Ο Diddy ζητά να μην εκτίσει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Ο ράπερ καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία
Σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας ζητά να εκτίσει την ποινή του ο Diddy, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες κράτησης του στο Μπρούκλιν είναι «απάνθρωπες».
Ο ράπερ καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία, σε υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.
Αναλυτικά, ο Σον Κόμπς ζήτησε από το δικαστήριο να του επιτραπεί να εκτίσει την τετραετή ποινή φυλάκισής του σε σωφρονιστικό κατάστημα χαμηλής ασφάλειας στο Νιου Τζέρσεϊ, αντί για το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης Metropolitan Detention Center (MDC) στο Μπρούκλιν, όπου βρίσκεται εκεί από τον Σεπτέμβριο του 2024.
Ο καλλιτέχνης, ο οποίος τον περασμένο Ιούλιο κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση για πορνεία, μέσω των δικηγόρων του υπέβαλε αίτημα στον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν να μεταφερθεί στο FCI Fort Dix, μια φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Νιου Τζέρσεϊ.
Σύμφωνα με το αίτημα της υπεράσπισης, που υπέγραψε η δικηγόρος Τένι Γεράγκος, ο Κόμπς ζητά να ενταχτεί στο Residential Drug Abuse Treatment Program (RDAP) της φυλακής, ένα πρόγραμμα απεξάρτησης διάρκειας έξι έως δώδεκα μηνών, καθώς και σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα. Όπως επισημαίνεται, η αλλαγή τοποθεσίας θα του επέτρεπε «να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επισκέψεις της οικογένειάς του και να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του».
Τα RDAPs είναι εντατικά προγράμματα, παρόμοια με τις μεθόδους των Ανώνυμων Αλκοολικών, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ποινής έως και ενός έτους. Ωστόσο, το MDC του Μπρούκλιν δεν διαθέτει τέτοιο πρόγραμμα.
Σε δήλωσή του στο δικαστήριο, ο Κόμπς ανέφερε ότι οι μήνες που πέρασε υπό ομοσπονδιακή κράτηση είναι «η πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια» που παραμένει νηφάλιος. «Έχασα τον δρόμο μου. Παρασύρθηκα από τα ναρκωτικά και την υπερβολή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Με βάση τους 13 μήνες που έχει ήδη εκτίσει, ο ράπερ αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Νοέμβριο του 2028. Εκτός από την ποινή του, ο δικαστής του επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο 500.000 δολαρίων. Το αίτημά του για μεταφορά έρχεται μία εβδομάδα μετά την επιστολή που έστειλε στον δικαστή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες κράτησής του στο MDC ως «απάνθρωπες». Περιέγραψε τον χώρο όπου κρατείται ως στενό, χωρίς παράθυρα και χωρίς καθαρό πόσιμο νερό, προσθέτοντας ότι φοβάται για τη ζωή του.
Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο Κόμπς συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα, διδάσκοντας μαθήματα επιχειρηματικότητας σε συγκρατούμενούς του, με σκοπό να τους μεταδώσει «βασικές γνώσεις διοίκησης και οργάνωσης». Μέχρι στιγμής, ο δικαστής Σουμπραμανιάν δεν έχει απαντήσει στο νέο αίτημα του Κόμπς. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε ήδη απορρίψει το αίτημά του για ακύρωση της καταδίκης ή επανάληψη της δίκης.
Η νομική ομάδα του Diddy θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 50 μηνών. Μετά την ανακοίνωση των επόμενων νομικών ενεργειών της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του ράπερ, Μαρκ Ανιφίλο, άσκησε δριμεία κριτική στον δικαστή Αρούν Σουμπραμανιάν, που εξέδωσε την απόφαση, κατηγορώντας τον ότι παρενέβη στην κρίση των ενόρκων και αμφισβήτησε την ετυμηγορία τους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο γνωστός μουσικός παραγωγός έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προεδρικής χάρης σε σχέση με την ομοσπονδιακή ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει.
Μιλώντας τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς του CNN, με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο χάρης προς την Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», ανάμεσά τους και ο Diddy. Ήδη από τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του Σον Κομπς είχε δηλώσει στο CNN ότι το περιβάλλον του καλλιτέχνη είχε απευθυνθεί στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο απονομής χάρης.
Diddy begs judge to let him spend his four-year sentence at low-level New Jersey prison https://t.co/menXK0AItB— Daily Mail (@DailyMail) October 6, 2025
Ο Diddy θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για την ποινή του
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο γνωστός μουσικός παραγωγός έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προεδρικής χάρης σε σχέση με την ομοσπονδιακή ποινική υπόθεση που αντιμετωπίζει.
Ο ράπερ ζήτησε προεδρική χάρη από τον Τραμπ
Μιλώντας τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς του CNN, με αφορμή ερώτηση για το ενδεχόμενο χάρης προς την Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», ανάμεσά τους και ο Diddy. Ήδη από τον Αύγουστο, μέλος της νομικής ομάδας του Σον Κομπς είχε δηλώσει στο CNN ότι το περιβάλλον του καλλιτέχνη είχε απευθυνθεί στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο απονομής χάρης.
Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θεωρεί πιθανό να του τη χορηγήσει. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Newsmax, είχε αναφέρει: «Ήμουν φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε καλά και έδειχνε συμπαθής τύπος. Δεν τον γνώριζα καλά, αλλά όταν κατέβηκα στις εκλογές, υπήρξε πολύ εχθρικός απέναντί μου». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε τότε ότι αυτή η στάση «κάνει πιο δύσκολη» την απονομή χάρης.
