Συντετριμμένη η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, δείτε βίντεο

#greektiktok #tiktokgreece #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr @protothema.gr ❗️Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, με την 18χρονη κόρη της, Βικτώρια, να λυγίζει τους πάντες εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο για τη μητέρα της. ◾️Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η νεαρή κοπέλα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, περιγράφοντας τη γυναίκα που, όπως είπε, «έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια». #protothema

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα είπαν επίσης πολλοί παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων ο Αντώνης Νικοπολίδης με τη σύζυγό του Βάσω Στασινού, ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης και ο Λεωνίδας Βόκολος.















Άρης Σοϊλέδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ο Τραϊανός Δέλλας με τον Δημήτρη Ανάκογλου Νίκος Νταμπίζας Βασίλης Μπορμπόκης Η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα, Σπυριδούλα Γιώργος Τζαβέλλας - Βίκυ Κάβουρα Γιώργος Γιαννιάς - Ελευθερία Παντελιδάκη Κώστας Κατσουράνης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Ντέμης Νικολαΐδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Λάκη, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Βασίλης Σαμπράκος, δημοσιογράφος Κώστας Χαλκιάς, παλαίμαχος τερματοφύλακας Ερωτόκριτος - Δημήτρης Αλεξάνδρου Νίκος Κουρκούλης Λάκης Γαβαλάς Γιώργος Μανίκας Τάκης Ζαχαράτος Αντώνης Νικοπολίδης - Βάσω Στασινού Γιούρκας Σεϊταρίδης - Λεωνίδας Βόκολος, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Αννίτα Ναθαναήλ Έλλη Αγγελιδάκη Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ Τρύφωνας Σαμαράς Βασίλειος Κωστέτσος Νόνη Δούνια Χάρης Σιανίδης Μάκης Τσέλιος Η αδερφή της, Φώφη Το στεφάνι του Τραϊανού Δέλλα «άγγελε μου πέτα ψηλά»

Επικήδειο εκφώνησε και η κόρη τους, Βικτώρια, η οποία ράγισε καρδιές με τα λόγια της, καθώς η φωνή της έτρεμε: «Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο», ανέφερε αρχικά και με τρυφερότητα μίλησε για τις αξίες που της δίδαξε η μητέρα της, αλλά και για τη δεμένη σχέση τους. «Μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες», είπε χαρακτηριστικά.Συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει μικρότερη στη μητέρα της, λέγοντας πως όταν φύγει για σπουδές θα την πάρει μαζί της: «Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου», τόνισε.«Αν υπάρχουνε άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική», πρόσθεσε η Βικτώρια Δέλλα και κατέληξε λέγοντας: «Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».Το παρών έδωσαν όλα τα αγαπημένα πρόσωπα της Γωγώς Μαστροκώστα, όπως ο Χάρης Σιανίδης, αλλά και πολλά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, της μόδας και του αθλητισμού. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τον Κώστα Καπετανίδη, ο Αντώνης Ρέμος, η Υβόννη Μπόσνιακ, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Ελένη Πετρουλάκη με τον σύζυγό της, Ίλια Ίβιτς.