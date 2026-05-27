Κουτλουάι: «Η προτεραιότητα της Euroleague ήταν να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»
O παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού βρέθηκε ως σχολιαστής στο Final-4 της Euroleague στο T-Center
«Καρφί» για τη Euroleague και τον Ολυμπιακό από τον Ιμπραήμ Κουτλουάι.
Ο Τούρκος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού μίλησε στο «FF TV» για όσα έζησε στο T-Center όπου βρέθηκε ως σχολιαστής του Final-4 της Euroleague και τόνισε ότι η διοργανώτρια έκανε τα πάντα για να πάρει τον τίτλο ο Ολυμπιακός.
«Εγώ πιστεύω πως όλα ήταν αρκετά οργανωμένα! Η προτεραιότητα ήταν ξεκάθαρη. Είχε οργανωθεί με βασικό στόχο να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός» είπε ο Κουτλουάι.
🗣️Caner Eler: Final Four organizasyonun sıkıntıları çok konuşuldu.— FF TV (@FFTVofficial) May 27, 2026
🗣️İbrahim Kutluay: Bence gayet organizeydi her şey ya! Öncelik belliydi. Öncelik Olympiakos'un şampiyonluğu için organize edilmiş (gülerek) pic.twitter.com/X6nOFBMAEz https://t.co/fPvnFBbkXs
