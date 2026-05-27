Αμήχανη υποδοχή, σκωπτικές αντιδράσεις και ποιοι στήριξαν με το «καλημέρα» την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Οι πρώην σύντροφοι, οι βουλευτές και τα νέα πρόσωπα
Με αιχμές και έντονο πολιτικό παρασκήνιο συνοδεύτηκε η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο
Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει από χθες το βράδυ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), δηλαδή το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, που παρουσιάστηκε επίσημα στο Θησείο.
Τόσο η επιλογή του ονόματος και το λογότυπο, όσο και οι ιδεολογικές αναφορές στο κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης, ωστόσο, σήκωσαν κύμα αντιδράσεων σε τηλεοπτικά πάνελ και κοινωνικά δίκτυα τόσο από πρώην συντρόφους του πρώην Πρωθυπουργού, όσο και από εν ενεργεία βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα.
Από τους πρώτους που έσπευσαν να σχολιάσουν το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού ήταν ο πρώην κυβερνητικός του εταίρος, Πάνος Καμμένος. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, “Ο άλλοτε συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα δημοσίευσε μια φωτογραφία με το ένα λογότυπο με τη λέξη «ΕΔΕΣ» με τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία». «Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται…», έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμμένος.
Μιλώντας στο ΣΚΑΪ ανέφερε πως «ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό, από το 2019, να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρωνύμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ΙΧ κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών [...]. Είναι προσβλητικό».
Μάλιστα, «η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι», κατέληξε ο Νίκος Καρανίκας.
Την σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας.
Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ… για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται… https://t.co/Ej2LxHBuLB pic.twitter.com/2tanuEI8gl— Panos Kammenos (@PanosKammenos) May 27, 2026
«Δεν θα πάω στο κόμμα Τσίπρα»Περιγράφοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού ως «κόμμα ΙΧ», ο πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πάνος Σκουρλέτης έκανε λόγο για «μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμμια του χώρου της ανανεωτικής Αριστεράς» στο Θησείο, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννάται αυτός ο χώρος πολύ περισσότερα όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της ανανεωτικής Αριστεράς».
Στον αντίποδα, με θετικό τρόπο υποδέχτηκε την ίδρυση του νέου κόμματος ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα πως «ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το όνομα του νέου κόμματός του. Το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την Αριστερά και την Ελλάδα. Η Συμπαράταξη είναι ευκταία».
«ΕΛ.Α.Σ. - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξης Τσίπρας και το ερώτημα είναι ένα: Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ … ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας….
Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας» είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis…. Και πού να σφίξουν οι ζέστες!» παρατήρησε σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.
Την ίδια στιγμή, δηλώσεις προσάρτησης στο νέο κόμμα και υπογραφής της Ιδρυτικής Διακήρυξης καταγράφονται σήμερα από στελέχη του χώρου που βρέθηκαν χθες στο Θησείο, ενώ κάλεσμα στους υποψήφιους υποστηρικτές του απηύθυνε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.
Αναλυτικότερα ο Γιώργος Κρικρής έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook:
«Η συστράτευση στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα ξεκάθαρο ΝΑΙ συμμετοχής στο ‘’νέο ταξίδι’’, για μια μεγάλη Προοδευτική Παράταξη, για μια κυβερνώσα Αριστερά, που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα. Είναι μεγάλη τιμή και δέσμευση για μένα, η υπογραφή μου να είναι σήμερα δίπλα σε τόσο σημαντικούς Έλληνες που παλεύουν για την ελπίδα, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία στην πατρίδα μας».
Την ίδια ώρα ο Νίκος Μπίστης σχολίασε: « Την ίδια ώρα ο Νίκος Μπίστης σχολίασε: «Εμείς που δεν προκάναμε τον ΕΛΑΣ προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της ΕΛΑΣ. Όπου το Α είναι Αριστερά. Προς απογοήτευση όσων είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελίσει την λέξη. Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε αφήστε μας ήσυχους. Έχουμε δουλειά από σήμερα».
«Ξεκινάμε με αισιοδοξία, σοβαρότητα και σκληρή δουλειά, για μια καλύτερη Ελλάδα, προς όφελος της κοινωνίας και όλων των πολιτών», γράφει με τη σειρά του ο Άρης Στυλιανού.
Οι πρώτες αντιδράσεις από κυβερνητικά στελέχηΤην έλευση του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασαν και κυβερνητικά στελέχη, ανάμεσα στους οποίους οι Υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης και Τάκης Θεοδωρικάκος.
Από πλευράς του, ο κ. Θεοδωρικάκος «παραλείπει να πει στους Έλληνες ο,τιδήποτε για τη βαριά υπερφορολόγηση που είχε επιβάλει, η οποία διέλυσε πολύ συνειδητά τη μεσαία τάξη. Αποφεύγει να πει το παραμικρό για το κλείσιμο των τραπεζών. Δεν λέει κουβέντα για τη συνεργασία του με την ακροδεξιά. Δεν λέει κουβέντα για το τοξικό και διχαστικό κλίμα, εκείνα τα περίφημα "είτε τους τελειώνουμε είτε μας τελειώνουν". Λες και είμαστε αλλοεθνείς σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε όλοι Έλληνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεκάδες υπογραφές
