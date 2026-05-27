Άντρας κατηγορείται για παρενόχληση της Ντέλτα Γκούντρεμ που εκπροσώπησε την Αυστραλία στη φετινή Eurovision
Η αστυνομία έχει κινήσει διαδικασίες για την έκδοση περιοριστικών μέτρων σε βάρος του
Σύμφωνα με την Daily Mail, ένας 33χρονος από το Σίδνεϊ κατηγορείται συγκεκριμένα για την κατ’ εξακολούθηση διαδικτυακή παρενόχληση της τραγουδίστριας, με την αστυνομία να κινεί παράλληλα διαδικασίες για την έκδοση περιοριστικών μέτρων σε βάρος του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άντρας ονομάζεται Ντάνιελ Ελίας Τάντρος και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου Bankstown, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για χρήση υπηρεσίας επικοινωνίας με σκοπό την απειλή, την παρενόχληση ή την προσβολή.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι καταγγελίες σχετίζονται με μηνύματα που φέρεται να έστειλε στη Γκούντρεμ μέσω διαδικτύου, ενώ εκείνη βρισκόταν στο εξωτερικό.
Παράλληλα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει αιτηθεί την έκδοση δικαστικής εντολής προστασίας από βία ή απειλή βίας, για την προστασία της τραγουδίστριας, που θα απαγορεύει κάθε μορφή επικοινωνίας ή προσέγγισης.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντέλτα Γκούντρεμ βρίσκεται στο στόχαστρο παρόμοιων περιστατικών. Σε προηγούμενη υπόθεση, όπως αναφέρει η Daily Mail άλλος άνδρας είχε επιμείνει σε ανεπιθύμητη επικοινωνία, στέλνοντάς της εκατοντάδες μηνύματα και φτάνοντας ακόμη και έξω από την κατοικία της στο Σίδνεϊ, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.
Η υπόθεση εκείνη είχε οδηγήσει σε δικαστικά μέτρα, με τον δράστη να καταδικάζεται για παραβίαση των όρων και αδικήματα που σχετίζονται με stalking, αφού συνέχισε να την προσεγγίζει.
Man charged with allegedly harassing Delta Goodrem as cops seek AVO https://t.co/PvQinHAFSm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 27, 2026
