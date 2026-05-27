Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό 14χρονου ο πρώην παίκτης του Survivor, τι υποστηρίζει ο ίδιος
ΕΛΛΑΔΑ
Κώστας Παπαδόπουλος Survivor ξυλοδαρμός

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό 14χρονου ο πρώην παίκτης του Survivor, τι υποστηρίζει ο ίδιος

«Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια», είπε μετά τις πληροφορίες ότι τοποθέτησε τον ανήλικο στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό 14χρονου ο πρώην παίκτης του Survivor, τι υποστηρίζει ο ίδιος
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
276 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη του πρώην παίκτη του Survivor, Κώστα Παπαδόπουλου, με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε ένα 14χρονο παιδί στο Μενίδι και το έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του προχώρησαν πριν μερικές μέρες στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο ενώ, αιτία, φέρεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι ο ανήλικος μαζί με ακόμη ένα άτομο, εισέβαλαν στο κατάστημα που διατηρεί ο παίκτης του Survivor και του απέσπασαν μια τσάντα με χρήματα.

Τι υποστηρίζει ο ίδιος

Από τη μεριά του κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε τον 14χρονο αλλά ότι τον κυνήγησε και ότι, κατά την καταδίωξη, έπεσε και χτύπησε. Όπως είπε ειχαν μπει στο μαγαζί τρεις φορές. Ήταν συνολικά πέντε άτομα.


Ειδικότερα, μιλώντας στο «Πρωινό», ο κ. Παπαδόπουλος, ισχυρίστηκε ότι «είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν πέντε, έπεσε ( ο 14χρονος) κι εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, δύο σελίδες. Είναι σεσημασμένος».

Τι λέει η πλευρά του 14χρονου

Λίγο αργότερα στην εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 14χρονου, Γιώργος Κριεμάδης ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο εντολέας του δεν έκλεψε το κινητό.

«Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δήθεν ο εντολέας μου πήγε να του κλέψει κάποιο κινητό. Φυσικά, ο εντολέας μου το αρνείται. Πρόκειται για ένα 14χρονο παιδί, το οποίο είναι μισή μερίδα. Εάν πράγματι το έκλεψε, τα αποτυπώματά του θα βρεθούν πάνω στο κινητό. Εγώ λέω άντε και το έκλεψε. Παίρνεις ένα 14χρονο παιδί και το σαπίζεις στο ξύλο με γρονθοκοπήματα; Του ανοίγεις το κεφάλι; Σε δύο διαφορετικά σημεία έκανε συνολικά 10 ράμματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
276 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης