Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη για ξυλοδαρμό 14χρονου ο πρώην παίκτης του Survivor, τι υποστηρίζει ο ίδιος
«Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια», είπε μετά τις πληροφορίες ότι τοποθέτησε τον ανήλικο στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του
Στη σύλληψη του πρώην παίκτη του Survivor, Κώστα Παπαδόπουλου, με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε ένα 14χρονο παιδί στο Μενίδι και το έβαλε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του προχώρησαν πριν μερικές μέρες στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο ενώ, αιτία, φέρεται να αποτέλεσε το γεγονός ότι ο ανήλικος μαζί με ακόμη ένα άτομο, εισέβαλαν στο κατάστημα που διατηρεί ο παίκτης του Survivor και του απέσπασαν μια τσάντα με χρήματα.
Ειδικότερα, μιλώντας στο «Πρωινό», ο κ. Παπαδόπουλος, ισχυρίστηκε ότι «είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν πέντε, έπεσε ( ο 14χρονος) κι εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, δύο σελίδες. Είναι σεσημασμένος».
«Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δήθεν ο εντολέας μου πήγε να του κλέψει κάποιο κινητό. Φυσικά, ο εντολέας μου το αρνείται. Πρόκειται για ένα 14χρονο παιδί, το οποίο είναι μισή μερίδα. Εάν πράγματι το έκλεψε, τα αποτυπώματά του θα βρεθούν πάνω στο κινητό. Εγώ λέω άντε και το έκλεψε. Παίρνεις ένα 14χρονο παιδί και το σαπίζεις στο ξύλο με γρονθοκοπήματα; Του ανοίγεις το κεφάλι; Σε δύο διαφορετικά σημεία έκανε συνολικά 10 ράμματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τι υποστηρίζει ο ίδιοςΑπό τη μεριά του κ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι δεν χτύπησε τον 14χρονο αλλά ότι τον κυνήγησε και ότι, κατά την καταδίωξη, έπεσε και χτύπησε. Όπως είπε ειχαν μπει στο μαγαζί τρεις φορές. Ήταν συνολικά πέντε άτομα.
Τι λέει η πλευρά του 14χρονουΛίγο αργότερα στην εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος της οικογένειας του 14χρονου, Γιώργος Κριεμάδης ο οποίος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι ο εντολέας του δεν έκλεψε το κινητό.
