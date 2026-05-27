Πέθανε στα 69 ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS, είχε παίξει στο Emily in Paris
Πέθανε στα 69 ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS, είχε παίξει στο Emily in Paris
Ο Γάλλος ηθοποιός υποδύθηκε τον CEO της JVMA στη σειρά του Netflix
Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί που είχε παίξει στο Emily in Paris, ύστερα από μάχη με τη νόσο ALS.
Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίστηκε στους κύκλους 3 και 4, υποδυόμενος τον Louis de Léon, επικεφαλής του ομίλου μόδας JVMA.
Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τις κόρες του, οι οποίες σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έφυγε έπειτα από «αιφνίδια και σοβαρή εξέλιξη της νόσου», σύμφωνα με τη Daily Mail.
Ο Ντενί είχε μια μακρά πορεία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε περισσότερα από 500 επεισόδια της σειράς Demain nous appartient.
Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια. Η Σιλβί Βαρτάν έκανε λόγο για «έναν γενναιόδωρο ηθοποιό και έναν ευαίσθητο και αστείο άνθρωπο», ενώ η Luce Mouchel μοιράστηκε αναμνήσεις από τα χρόνια συνεργασίας τους, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια.
Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίστηκε στους κύκλους 3 και 4, υποδυόμενος τον Louis de Léon, επικεφαλής του ομίλου μόδας JVMA.
Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τις κόρες του, οι οποίες σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έφυγε έπειτα από «αιφνίδια και σοβαρή εξέλιξη της νόσου», σύμφωνα με τη Daily Mail.
Emily in Paris star Pierre Deny dead at 69 after ALS battle https://t.co/SL7aSFSB9O— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 27, 2026
Ο Ντενί είχε μια μακρά πορεία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε περισσότερα από 500 επεισόδια της σειράς Demain nous appartient.
Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια. Η Σιλβί Βαρτάν έκανε λόγο για «έναν γενναιόδωρο ηθοποιό και έναν ευαίσθητο και αστείο άνθρωπο», ενώ η Luce Mouchel μοιράστηκε αναμνήσεις από τα χρόνια συνεργασίας τους, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα