Πέθανε στα 69 ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί μετά από μάχη που έδινε με τη νόσο ALS, είχε παίξει στο Emily in Paris
Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Πιέρ Ντενί που είχε παίξει στο Emily in Paris, ύστερα από μάχη με τη νόσο ALS.

Ο Γάλλος ηθοποιός εμφανίστηκε στους κύκλους 3 και 4, υποδυόμενος τον Louis de Léon, επικεφαλής του ομίλου μόδας JVMA.

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τις κόρες του, οι οποίες σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι έφυγε έπειτα από «αιφνίδια και σοβαρή εξέλιξη της νόσου», σύμφωνα με τη Daily Mail.



Ο Ντενί είχε μια μακρά πορεία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε περισσότερα από 500 επεισόδια της σειράς Demain nous appartient.

Μετά την είδηση του θανάτου του, φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια. Η Σιλβί Βαρτάν έκανε λόγο για «έναν γενναιόδωρο ηθοποιό και έναν ευαίσθητο και αστείο άνθρωπο», ενώ η Luce Mouchel μοιράστηκε αναμνήσεις από τα χρόνια συνεργασίας τους, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια.

