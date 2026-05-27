«Πήγα να την ξυπνήσω και ήταν νεκρή, μου είχε παραπονεθεί πως έχει πονοκέφαλο» λέει η μητέρα της 24χρονης Κυριακής που πέθανε στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Εγκεφαλικό επεισόδιο

«Πήγα να την ξυπνήσω και ήταν νεκρή, μου είχε παραπονεθεί πως έχει πονοκέφαλο» λέει η μητέρα της 24χρονης Κυριακής που πέθανε στη Ρόδο

Σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

«Πήγα να την ξυπνήσω και ήταν νεκρή, μου είχε παραπονεθεί πως έχει πονοκέφαλο» λέει η μητέρα της 24χρονης Κυριακής που πέθανε στη Ρόδο
83 ΣΧΟΛΙΑ
Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου με το θάνατο της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη. Η μητέρα της, ήταν εκείνη που εντόπισε τη νεαρή κοπέλα νεκρή.

Συντετριμμένη, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και ανέφερε πως η Κυριακή, είχε παραπονεθεί για πονοκέφαλο λίγη ώρα πριν το θάνατό της.

Η μητέρα, πήγε να ξυπνήσει την νεαρή κοπέλα καθώς της έκανε εντύπωση που κοιμόταν τόσες ώρες και την εντόπισε νεκρή.  Άμεσα οι γονείς της ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και παρά τις προσπάθειες των διασωστών δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει και απλά στο νοσοκομείο Ρόδου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

«Μόνο πονοκέφαλο είχε, μου έλεγε "έχω πονοκέφαλο". Μετά το φαγητό μου είπε "πάω να κοιμηθώ". Εγώ ήμουν στη δουλειά. Γύρισα και κοιμόταν το παιδί. Μετά από λίγη ώρα πήγα να την ξυπνήσω, λέω "τι κάνει τόσες ώρες και κοιμάται;" Και ήταν πεθαμένο. Στις 20 Μαΐου είχε τα γενέθλιά της μαζί με την δίδυμη αδελφή της. Σπούδαζε στη Λήμνο. Μια πριγκίπισσα. Το παιδί μου ήταν ένας άγγελος» είπε η μητέρα της 24χρονης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το επίσημο πιστοποιητικό θανάτου που εκδόθηκε μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής Κασιώτη αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.


83 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης