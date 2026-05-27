Σοβαρό τροχαίο για τον σεφ Πέτρο Συρίγο: «Με έσωσαν κράνος και μπουφάν»
«Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου», αποκάλυψε

Σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή του είχε ο Πέτρος Συρίγος το απόγευμα της Τρίτης.

Ο γνωστός σεφ δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου με την παρουσιάστρια να αποκαλύπτει το ατύχημά του.

Ο ίδιος, όπως ανέφερε έχει τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς όμως να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου», είπε στην εκπομπή.

«Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν», κατέληξε.


