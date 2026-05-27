Στο καστ του Toy Story 5 ο Bad Bunny, δείτε το τρέιλερ



Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον υπογράφει το σενάριο, ενώ μαζί με τη Μακένα Χάρις συνσκηνοθετούν την ταινία, σε παραγωγή της Λίντσεϊ Κόλινς. Πρόσφατα είχε γίνει γνωστό ότι και ο Άλαν Κάμινγκ συμμετέχει στο φιλμ, χαρίζοντας τη φωνή του σε ακόμη ένα παιχνίδι.

Οι δύο καλλιτέχνες πλαισιώνουν το φωνητικό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Τομ Χανκς , Τιμ Άλεν, Γκρέτα Λι, Τζόαν Κιούζακ, Τόνι Χέιλ, Άνι Ποτς, Μπόνι Χαντ, Έρνι Χάντσον και Κόναν Ο’ Μπράιαν. Σύμφωνα με το People, ο Bad Bunny συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα «Porto Rico», το οποίο αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρενέ Πέρες Χογκλάρ.Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου.