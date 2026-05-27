Στο καστ του Toy Story 5 ο Bad Bunny, δείτε το τρέιλερ
Στο καστ του Toy Story 5 ο Bad Bunny, δείτε το τρέιλερ
Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι
Στο καστ του Toy Story 5 εντάχθηκε ο Bad Bunny, όπως έγινε γνωστό με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας κινουμένων σχεδίων.
Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι πίτσας και φοράει γυαλιά ηλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Disney, «ανεπιτήδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή».
Παράλληλα, όπως φαίνεται στο τελικό τρέιλερ του Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με τα κλασικά παιχνίδια.
Δείτε το τρέιλερ
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον υπογράφει το σενάριο, ενώ μαζί με τη Μακένα Χάρις συνσκηνοθετούν την ταινία, σε παραγωγή της Λίντσεϊ Κόλινς. Πρόσφατα είχε γίνει γνωστό ότι και ο Άλαν Κάμινγκ συμμετέχει στο φιλμ, χαρίζοντας τη φωνή του σε ακόμη ένα παιχνίδι.
Οι δύο καλλιτέχνες πλαισιώνουν το φωνητικό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Γκρέτα Λι, Τζόαν Κιούζακ, Τόνι Χέιλ, Άνι Ποτς, Μπόνι Χαντ, Έρνι Χάντσον και Κόναν Ο’ Μπράιαν. Σύμφωνα με το People, ο Bad Bunny συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα «Porto Rico», το οποίο αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρενέ Πέρες Χογκλάρ.Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ δάνεισε τη φωνή του σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι που μοιάζει με κομμάτι πίτσας και φοράει γυαλιά ηλίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Disney, «ανεπιτήδευτα χαλαρός και μυστηριώδης, ο Pizza with Sunglasses είναι μέλος μιας μικρής αλλά ισχυρής κοινότητας ξεχασμένων παιχνιδιών που ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόστεγο στην αυλή».
Παράλληλα, όπως φαίνεται στο τελικό τρέιλερ του Toy Story 5, ο Woody, ο Buzz και η αγαπημένη τους παρέα έρχονται αντιμέτωποι με τα έξυπνα gadget, τις οθόνες και την απροθυμία των μικρών φίλων να παίξουν πλέον με τα κλασικά παιχνίδια.
Δείτε το τρέιλερ
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον υπογράφει το σενάριο, ενώ μαζί με τη Μακένα Χάρις συνσκηνοθετούν την ταινία, σε παραγωγή της Λίντσεϊ Κόλινς. Πρόσφατα είχε γίνει γνωστό ότι και ο Άλαν Κάμινγκ συμμετέχει στο φιλμ, χαρίζοντας τη φωνή του σε ακόμη ένα παιχνίδι.
Οι δύο καλλιτέχνες πλαισιώνουν το φωνητικό καστ, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Γκρέτα Λι, Τζόαν Κιούζακ, Τόνι Χέιλ, Άνι Ποτς, Μπόνι Χαντ, Έρνι Χάντσον και Κόναν Ο’ Μπράιαν. Σύμφωνα με το People, ο Bad Bunny συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο «Debí Tirar Más Fotos World Tour», η οποία ολοκληρώνεται τον Ιούλιο. Στα επόμενα κινηματογραφικά του σχέδια περιλαμβάνεται και το ιστορικό δράμα «Porto Rico», το οποίο αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ρενέ Πέρες Χογκλάρ.Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα