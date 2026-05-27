Η επόμενη ημέρα της πρεμιέρας της ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Ο κρυφός πήχης του, η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που συνεδριάζει
Τα πολιτικά μηνύματα της πρώτης εμφάνισης της ΕΛΑΣ - Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε από το Θησείο να στείλει μήνυμα πολιτικής επιστροφής με αναφορές που απλώνονται από την παραδοσιακή Αριστερά έως ένα ευρύτερο προοδευτικό και πατριωτικό ακροατήριο
Πολλά μηνύματα -και όχι προφανή- έκρυβε η χθεσινή, πρεμιέρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιμελήθηκε με το πολύ στενό επιτελείο του μια εκδήλωση που χαρακτηρίστηκε κατά γενική ομολογία από πλούσιο θέαμα και επαγγελματισμό, αφού οι πραγματικές προθέσεις του φαίνεται να είναι πιο βαθιές.
Ο χώρος στην Πλατεία Ζακλίν ντε Ρωμιγί, στο Θησείο είχε οριοθετηθεί σε ζώνες, η κυκλική σκηνή «έμπαινε» μέσα στο πλήθος και η εικόνα της εκδήλωσης μαζί με τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα πηγαινοερχόταν στις οθόνες.
Η μουσική επιμέλεια έφερε την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη και ένα σκηνοθετικό εύρημα αποκάλυψε το όνομα του νέου κόμματος, σε ένα φάκελο που μετέφερε στην σκηνή η ντυμένη στα λευκά Ήρα, ένα μικρό κορίτσι του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού.
Το κύμα των αντιδράσεων για το όνομα του νέου κόμματος, ωστόσο, που παρέπεμπε είτε στην... Ελληνική Αστυνομία, είτε στον... Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό ήταν και ο βασικός σκοπός του πρώην Πρωθυπουργού. Να κινητοποιήσει με την μορφή σοκ, τα αντανακλαστικά σε ένα ευρύτερο ακροατήριο από αυτό του παλαιού και άλλοτε κραταιού ΣΥΡΙΖΑ ή των περισσότερων κομματιών του.
Ήδη, η ανθρωπογεωγραφία της χθεσινής εκδήλωσης, αλλά και η κινητοποίηση του επιτελείου Τσίπρα τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν δηλωτικά: ανεξάρτητοι βουλευτές (Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, Φερχάτ Οζγκιούρ), πρώην βουλευτές (Δημήτρης Γάκης, Μενέλαος Μαλτέζος, Γιάννης Σιμορέλης, Μάριος Κάτσης, Φωτεινή Μπακαδήμα, Γιάννης Στέφος, Ελένη Αυλωνίτου κα), ιστορικά στελέχη και πρώην υπουργοί της διακυβέρνησης του 2015 (Κώστας Γαβρόγλου, Γιάννης Μπαλάφας, Παναγιώτης Κουρουμπλής), αυτοδιοικητικά στελέχη με αναφορά στην Κουμουνδούρου, όπως ο Νίκος Μπελαβίλας, αξιωματούχοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως ο Ανδρέας Νεφελούδης και δεκάδες κομματικά στελέχη της «χρυσής εποχής» της Κουμουνδούρου ήταν όλοι παρόντες στο Θησείο.
Δηλαδή, πολλές από τις διαδοχικές διασπάσεις του κάποτε «ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ», που στις εθνικές εκλογές του 2023 έφτασε στο ιστορικό χαμηλό του 17,84% υπό την ηγεσία Τσίπρα.
Η ανθρωπογεωγραφίαΌσο για το όνομα, υπήρξε προσωπική του επιλογή και το ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ένα πρωί στους συνεργάτες του στις αρχές της Άνοιξης, έχοντας σφυγμομετρήσει πολύ έγκαιρα τις δυνητικές αντιδράσεις, αλλά και τους ποικίλους συνειρμούς.
Η παράταξη του 2019Τόσο το όνομα του νέου κόμματος, όμως, όσο και η χρωματική παλέτα στο λογότυπο, γυρίζουν το χρόνο ακόμη πιο πίσω, στο 2019. Το γαλάζιο χρώμα και η λέξη «Ελληνική» στην επίσημη ονομασία του κόμματος συνυπάρχουν με το κόκκινο χρώμα και τον επιθετικό προσδιορισμό «Αριστερή» σε μια πλουραλιστική εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα.
Εκδοχή, η οποία κορυφώνεται στη λέξη «συμπαράταξη», μια έννοια «μετωπική που παραπέμπει στην συσπείρωση, απέναντι στον ευκαιριακό χαρακτήρα των συμμαχιών» σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές και πάντως όχι σε συμπαράταξη κινήσεων ή υφιστάμενων κομμάτων. Αυτή η μίξη βρήκε ενιαία έκφραση στο όνομα «ΕΛΑΣ», συμπεριλαμβάνοντας και τον όρο «πατριωτισμός», ο οποίος επανήλθε πολλές φορές χθες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, μαζί με την πολιτική του αφετηρία, την Αριστερά.
Η ευρύχωρη αυτή οπτική του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έγινε ακόμη πιο εμφανής στις γραμμές της Ιδρυτικής Διακήρυξης της ΕΛΑΣ, με τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρει χαρακτηριστικά πως «είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική παράταξη», θέλοντας να αποτυπώσει αυτό που ο ίδιος είχε περιγράψει άλλη μια φορά στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που ο ίδιος είχε αναφερθεί στην «μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη» ήταν το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2019, όταν με ποσοστό 32%, έλαβε «εντολή μετασχηματισμού» του ΣΥΡΙΖΑ.
Σαφείς καταβολέςΧρησιμοποιώντας τα ίδια ακριβώς λόγια, με το ποσοστό του 32% επιχείρησε να συνομιλήσει εκ νέου χθες το βράδυ στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός, αν και το επιτελείο του δεν έχει θέσει ακόμη δημόσια τα δυνητικά όρια της «πλατιάς του απεύθυνσης», περιμένοντας τις πρώτες δημοσκοπήσεις, για να ξεδιπλώσει την πλήρη στρατηγική του.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, τόσο η αναφορά στην «κυβερνώσα αριστερά της νέας εποχής» στο Χαλάνδρι, όσο και η επιλογή της λέξης «Αριστερή» στο όνομα του νέου κόμματος συνιστούν μια συνειδητή του απόφαση να ορίσει επακριβώς την πολιτική του αφετηρία ως ορμητήριο προς την «έφοδο στον ουρανό», όχι μόνο για να αναγνωρίζεται εύκολα από το προοδευτικό ακροατήριο ο κατεξοχήν ηγεμονικός φορέας του χώρου, αλλά κυρίως για να τον αντιδιαστέλλει κατηγορηματικά από οριζόντιες λογικές, τέτοιες που βλέπουν ορισμένοι στο κόμμα Καρυστιανού.
Εξάλλου, με μια μικρή, αλλά πολιτικά σαφή και οριοθετημένη ιδεολογική αφετηρία, για τον πρώην Πρωθυπουργό ο στόχος της επανάληψης του ποσοστού των εθνικών εκλογών του 2023 θα μπορούσε να φαντάζει αρκετά πιο ρεαλιστικός, όσο και το φλέρτ με τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός, ωστόσο, ότι στη χθεσινή του ομιλία επιχείρησε να συγκεράσει μια πιο κεντρώα οπτική στις αποχρώσεις του.. γαλάζιου, με την πολιτική ταύτιση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, έρχεται να ενισχύσει τα σενάρια που θέλουν τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέφει δυναμικά, θέτοντας τον πήχη αρκετά ψηλά.
Με μια λογική ταύτισης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, στη λογική των θυτών της χρεοκοπίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βρέθηκε να καβαλά το κύμα του 2015, με τον Αλέξη Τσίπρα να εγκαλεί σε υψηλούς τόνους χθες αμφότερους, επισημαίνοντας πως «δεκαέξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν», για να προσθέσει ακόμη πως «τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, την μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, δεν προσφέρουν πια τίποτα καινούργιο».
Σε μια τέτοια προοπτική, ακόμη και η «ΕΛΑΣ» θα μπορούσε να αγγίξει και μνήμες από μέρος του ακροατηρίου του ΚΚΕ, όπως συνέβη στην πορεία προς την «πρώτη φορά Αριστερά», όταν ο Αλέξης Τσίπρας δεν έπαψε επί μεγάλο χρονικό διάστημα να τείνει χείρα φιλίας προς τον Περισσό.
Κοινές καταβολέςΑκόμη και αν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τήρησαν στο σύνολό τους το... εμπάργκο και απείχαν από το Θησείο για λόγους πολιτικού πολιτισμού, αφού προκρίθηκε να μην φτάσει η σχέση του νέου κόμματος με την Κουμουνδούρου στα άκρα ήδη από τα χθεσινά εγκαίνια, εντούτοις το πρώην κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτίμησε, κατά πληροφορίες, θετικά την πρεμιέρα της ΕΛΑΣ.
Δεν ήταν λίγοι, όσοι εστίασαν στη λέξη «συμπαράταξη», εκτιμώντας ότι μπορεί να εξελιχθεί και σε «συντεταγμένη συνεργασία» μεταξύ κομμάτων παρά τις αιτιάσεις περί αντιθέτου από το επιτελείο Τσίπρα, όσο και στις κοινές ιδεολογικές αναφορές.
«Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως βάση την Αριστερά, καθώς δεν θα μπορούσε να απαρνηθεί ούτε την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τον εαυτό του» σχολίαζε μετά την εκδήλωση κορυφαίο στέλεχος του κόμματος στο protothema.gr, τη στιγμή που σύμφωνα εμφανίστηκαν αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και απέναντι στο ύφος, αλλά και την αισθητική της εκδήλωσης.
Συνεδριάζει η Νέα ΑριστεράΕν τω μεταξύ, στον απόηχο της ΕΛΑΣ, συνεδριάζουν σήμερα βουλευτές και στελέχη της Νέας Αριστεράς που φέρονται να βρίσκονται κοντά στην ανεξαρτητοποίησή τους, με επίκεντρο την «ομάδα Χαρίτση» (Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου κτλ), προκειμένου να τοποθετηθούν στις νέες εξελίξεις.
Εκτός από την ανεξαρτητοποίησή τους, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που βρίσκονται στο κατώφλι της εξόδου από το κόμμα πρόκειται να δημοσιοποιήσουν μια κοινή δήλωση, που να αποτυπώνει τον πολιτικό προβληματισμό τους για την εικόνα του χώρου, έχοντας απορρίψει από καιρό τον κατακερματισμό.
