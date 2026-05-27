Βοηθός του Μάθιου Πέρι κατηγορείται ότι κατέστρεψε αποδείξεις για τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό μετά τον θάνατό του
Ο Κένεθ Ιουαμάσα είναι αντιμέτωπος με ποινή έως 41 μήνες φυλάκισης
Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως γύρω από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το 2023, καθώς πρώην βοηθός του, κατηγορείται ότι επιχείρησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό.
Σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Πέρι, στις 29 Οκτωβρίου τρία χρόνια πριν, στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια.
Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ο Ιουαμάσα κατέστρεψε τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών, ενώ φέρεται να ζήτησε και από άλλα άτομα να εξαφανίσουν αποδείξεις που συνέδεαν ένα δίκτυο προμήθειας ουσιών για προσωπική χρήση του ηθοποιού.
Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει ένοχος για συνωμοσία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, μετά από συμφωνία με τις Αρχές το 2024. Οι εισαγγελείς ζητούν την επιβολή ποινής 41 μηνών φυλάκισης, ενώ αρχικά αντιμετώπιζε έως και 15 χρόνια κάθειρξης.
Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο Ιουαμάσα, χωρίς ιατρική εκπαίδευση, φέρεται να χορήγησε επανειλημμένα στον Πέρι δόσεις κεταμίνης, ακόμη και τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.
Παράλληλα, κατηγορείται ότι προσπάθησε να αποκρύψει τον ρόλο του, δίνοντας ψευδείς καταθέσεις και ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κρύψει τα φιαλίδια στο σπίτι.
Η υπόθεση αναμένεται να κλείσει με την ανακοίνωση της ποινής το επόμενο διάστημα.
