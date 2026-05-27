Το viral βουβάλι με παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» σώθηκε από σφαγή την τελευταία στιγμή χάρις την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές
Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας διέταξε να γλιτώσει το ζώο από την καθιερωμένη σφαγή, να επιστραφούν τα χρήματα στον αγοραστή και να μεταφερθεί το ζώο στον εθνικό ζωολογικό κήπο της Ντάκα
Ο σπάνιος και viral αλμπίνος βούβαλος στο Μπαγκλαντές, με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας του, γλίτωσε από τη θυσία του Εΐντ αλ-Αντά (γιορτή των θυσιών) μετά από κυβερνητική παρέμβαση την τελευταία στιγμή, όπως δήλωσε την Τετάρτη (27/5) αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικών.
Όπως αναφέρει το reuters, το ζώο, βάρους σχεδόν 700 κιλών, είχε ήδη πωληθεί και προετοιμαζόταν για την τελετουργική σφαγή, όταν οι Αρχές παρενέβησαν, επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά από αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον ανθρώπων. Ο υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές, Σαλαχουντίν Αχμέτ, διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα στον αγοραστή και να μεταφερθεί το ζώο στον εθνικό ζωολογικό κήπο της Ντάκα.
Σύμφωνα με τον 38χρονο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ζιαουντίν Μρίντα, το όνομα ήταν ιδέα του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος παρατήρησε την ομοιότητα. Ο Mridha πρόσθεσε ότι το ζώο είναι ασυνήθιστα ήρεμο και χρειάζεται προσεκτική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της συχνής σίτισης και των τακτικών λουτρών.
«Η μοναδική πολυτέλεια που απολαμβάνει είναι ότι κάνει μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα», σχολίασε ο ιδιοκτήτης του, διευκρινίζοντας πάντως ότι η ομοιότητα με τον Τραμπ περιορίζεται αποκλειστικά στα μαλλιά.
Σύμφωνα με ειδικούς της κτηνιατρικής υπηρεσίας που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, τα βουβάλια με αλφισμό ή αλμπινισμό είναι εξαιρετικά σπάνια και διαθέτουν συνήθως λευκό ή ροζ χρώμα λόγω έλλειψης μελανίνης.
Φωτογραφία: Reuters
Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγορά για το Εΐντ μετατράπηκε γρήγορα σε εθνικό θέμα περιέργειας, αφού τα βίντεο έγιναν viral. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο αγρόκτημα, με επισκέπτες να ταξιδεύουν από πολύ μακριά για να δουν την ξανθιά του φράντζα που μοιάζει με αυτήν του Αμερικανού προέδρου.
A rare albino buffalo in Bangladesh — nicknamed 'Donald Trump' for its distinctive blond tuft — has been spared from Eid al-Adha sacrifice after a last-minute government intervention, a Home Ministry official said https://t.co/Wqubh7LTM6— Reuters (@Reuters) May 27, 2026
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου, πλήθος περίεργων επισκεπτών, παιδιών και χρηστών των social media έχουν περάσει από τη φάρμα για να δουν από κοντά το διάσημο ζώο. Σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εργαζόμενοι λούζουν το βουβάλι με νερό και χτενίζουν προσεκτικά τη φράντζα του ανάμεσα στα μεγάλα κυρτά κέρατά του.
Donald Trump’a benzeyen bir buffalo, dünya gündemine oturdu. pic.twitter.com/mQfC9oCMWF— Daktilock (@daktilock) May 15, 2026
