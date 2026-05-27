Το αγωνιώδες τηλεφώνημα του Μάρτιν Σορτ πριν βρεθεί νεκρή η κόρη του
Ο ηθοποιός ανησύχησε όταν δεν είχε νέα Κάθριν Σορτ για 24 ώρες και ζήτησε από φίλη της να την εντοπίσει σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης
Ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα έκανε ο Μάρτιν Σορτ σε φίλη της κόρης του, όταν δεν είχε νέα της για περισσότερες από 24 ώρες, λίγο πριν εκείνη βρεθεί νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έφερε στο φως η Daily Mail, η 42χρονη Κάθριν Σορτ εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της τον Φεβρουάριο, όταν φίλη της πήγε να ελέγξει τι συνέβαινε, έπειτα από ανησυχία του πατέρα της, γεγονός που αρχικά δεν είχε γίνει γνωστό. Τα πρώτα στοιχεία ανέφεραν μόνο το τηλεφώνημα της φίλης στις Αρχές.
Ακολουθώντας τις οδηγίες του Μάρτιν Σορτ, η φίλη της Κάθριν βρέθηκε στο σπίτι της όπου βρήκε την πόρτα κλειδωμένη και ένα σημείωμα, πριν καλέσει αμέσως τις Αρχές. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο και τη βρήκαν στο κρεβάτι, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και όπλο, καθώς και ιδιόχειρο σημείωμα. Η έκθεση αναφέρει ότι ο θάνατός της προήλθε από αυτοτραυματισμό, ενώ καταγράφεται και ιστορικό ψυχικής υγείας, καθώς και προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας το 2017.
Ο Μάρτιν Σορτ λίγους μήνες αργότερα μίλησε δημόσια για την απώλεια της κόρης του και περιέγραψε την εμπειρία ως «εφιάλτη» για όλους όσοι την αγαπούσαν, τονίζοντας τη σημασία κατανόησης των ψυχικών ασθενειών ως πραγματικών νοσημάτων.
Martin Short's tragic final move before daughter Katherine was found dead at 42 revealed in newly released autopsy https://t.co/U92meA70MJ— Daily Mail (@DailyMail) May 27, 2026
