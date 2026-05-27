Σόου Φουρνιέ στο δείπνο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Βούλα μετά την κατάκτηση της Euroleague, δείτε φωτογραφίες
Ο Γάλλος MVP βούτηξε και στην πισίνα, ο Γουόκαπ έδωσε το σύνθημα για γλέντι αλά... ελληνικά - Οι «ερυθρόλευκοι» γιόρτασαν οικογενειακά το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για τα playoffs της Stoiximan GBL

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής πορείας του Ολυμπιακού προς την κορυφή της Ευρώπης, όμως μετά τον θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας των «ερυθρολεύκων», φρόντισε να κλέψει τις εντυπώσεις και εκτός παρκέ. Ο Γάλλος σταρ χάρισε ένα ξεχωριστό σόου στο δείπνο της ομάδας στη Βούλα, δείχνοντας το κέφι και τη χαλαρή διάθεσή του μετά το Final Four του 2026.

Το γλέντι των «ερυθρολεύκων» μετά την Euroleague

Μετά τους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού, οι παίκτες, το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση της ομάδας μαζί με τις οικογένειές τους συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο στη Βούλα για ένα δείπνο σε οικογενειακό κλίμα.

Η βραδιά φάνηκε πως θα κυλήσει σε χαλαρούς ρυθμούς, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να απολαμβάνουν τις στιγμές μετά από ένα απαιτητικό τριήμερο, που ολοκληρώθηκε με τη νίκη 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, ωστόσο κάποιοι παίκτες είχαν διαφορετική άποψη και μετέτρεψαν το δείπνο σε... πάρτι.

Ο Γουόκαπ πήρε την ελληνική σημαία και έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει το γλέντι αλά... ελληνικά.



Ο Φουρνιέ πήρε το μικρόφωνο και ξεσήκωσε τους πάντες

Αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος άσος, που κατέκτησε όχι μόνο την Euroleague αλλά και το βραβείο του MVP του Final Four του 2026, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και ανέλαβε ρόλο… entertainer στο δείπνο των «ερυθρολεύκων».

Σε στιγμές που καταγράφηκαν από τους παρευρισκόμενους, ο Φουρνιέ χόρεψε, τραγούδησε και διασκέδασε μαζί με τους συμπαίκτες και τα μέλη της ομάδας, αποδεικνύοντας πως απολαμβάνει στο έπακρο τη ζωή και την καθημερινότητά του στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα, ο Γάλλος σταρ χόρεψε μαζί με τον team manager της ομάδας, Αντώνη Κατσίκη, με το δίδυμο να γίνεται το επίκεντρο της βραδιάς και να ξεσηκώνει τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Ο Φουρνιέ έβγαλε το πουκάμισο και αποθεώθηκε...
Το γλέντι άναψε με ηγέτη τον Φουρνιέ.
Φουρνιέ και Κατσίκης ανέβασαν τόσο πολύ τη θερμοκρασία με τους χορούς τους και το κέφι τους που είπαν να δροσιστούν με μια βουτιά στην πισίνα.



Επιστροφή στη δράση για τον Ολυμπιακό

Παρά το κλίμα γιορτής, στον Ολυμπιακό στρέφουν ήδη την προσοχή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν άμεσα στις προπονήσεις, καθώς την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 20:15 υποδέχονται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Το τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα επιθυμεί η ομάδα να διατηρήσει τον ρυθμό και τη συγκέντρωσή της, με στόχο να ολοκληρώσει τη σεζόν κατακτώντας και το πρωτάθλημα Ελλάδας.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την κούπα της Euroleague, της 3ης που κερδίζει το κλαμπ επί των ημερών τους.
Οι αδελφοί Αγγελόπουλο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα παρέα με την κούπα.
Το φιλί της Εστρέλα Νούρι και του Τόμας Γουόκαπ μπροστά στην κούπα!
Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου με την σύζυγό του Αγγελική.
O Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές με την σύζυγό του.
Ο Σακίλ με την Μπέριλ ΜακΚίσικ.
Ο Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την σύντροφό του.
Ο MVP του Final-4 Εβάν Φουρνιέ με την σύζυγό του.
Ο Άλεκ Πίτερς με την σύζυγό του.
Ο Κόρι Τζόσεφ με την σύντροφό του.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο σέντερ των πρωταθλητών, Ντόντα Χολ.
Ο Τόμας Γουόκαπ με την εντυπωσιακή σύζυγό του, Εστρέλα Νούρι.
