Σόου Φουρνιέ στο δείπνο της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη Βούλα μετά την κατάκτηση της Euroleague, δείτε φωτογραφίες

Ο Φουρνιέ έβγαλε το πουκάμισο και αποθεώθηκε...

Το γλέντι άναψε με ηγέτη τον Φουρνιέ.

Επιστροφή στη δράση για τον Ολυμπιακό

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την κούπα της Euroleague, της 3ης που κερδίζει το κλαμπ επί των ημερών τους.

Οι αδελφοί Αγγελόπουλο με τον Γιώργο Μπαρτζώκα παρέα με την κούπα.

Το φιλί της Εστρέλα Νούρι και του Τόμας Γουόκαπ μπροστά στην κούπα!

Ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου με την σύζυγό του Αγγελική.

O Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές με την σύζυγό του.

Ο Σακίλ με την Μπέριλ ΜακΚίσικ.

Ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με την σύντροφό του.

Ο MVP του Final-4 Εβάν Φουρνιέ με την σύζυγό του.

Ο Άλεκ Πίτερς με την σύζυγό του.

Ο Κόρι Τζόσεφ με την σύντροφό του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο σέντερ των πρωταθλητών, Ντόντα Χολ.

Ο Τόμας Γουόκαπ με την εντυπωσιακή σύζυγό του, Εστρέλα Νούρι.

Μάλιστα, ο Γάλλος σταρ χόρεψε μαζί με τον team manager της ομάδας, Αντώνη Κατσίκη, με το δίδυμο να γίνεται το επίκεντρο της βραδιάς και να ξεσηκώνει τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.Φουρνιέ και Κατσίκης ανέβασαν τόσο πολύ τη θερμοκρασία με τους χορούς τους και το κέφι τους που είπαν να δροσιστούν με μια βουτιά στην πισίνα.Παρά το κλίμα γιορτής, στον Ολυμπιακό στρέφουν ήδη την προσοχή τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολουθούν. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν άμεσα στις προπονήσεις, καθώς την Πέμπτη 28 Μαΐου στις 20:15 υποδέχονται την ΑΕΚ στο ΣΕΦ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.Το τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Μπαρτζώκα επιθυμεί η ομάδα να διατηρήσει τον ρυθμό και τη συγκέντρωσή της, με στόχο να ολοκληρώσει τη σεζόν κατακτώντας και το πρωτάθλημα Ελλάδας.