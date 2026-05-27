Μέλη συμμορίας «εγκληματικού τουρισμού» οι Χιλιανοί που έκλεψαν από τη βίλα εφοπλιστή 45 ρολόγια αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Η διάρρηξη με τη λεία - μαμούθ είχε γίνει τον περασμένο Δεκέμβριο - Τα μέλη της συμμορίας ταξίδευσαν στην Ελλάδα ως τουρίστες, με στόχο όμως την εγκληματική δράση - Τι είναι ο «εγκληματικός τουρισμός»

κλοπής 45 πολύτιμων ρολογιών αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από το σπίτι γνωστού εφοπλιστή κατάφεραν να ρίξουν τα στελέχη της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).



Όπως προέκυψε από την έρευνα, πίσω από την κλοπή μαμούθ βρίσκεται μία σπείρα Χιλιανών που κατάφερε να εισβάλει στο σπίτι του επιχειρηματία στις 13 Δεκεμβρίου 2025 και να κάνει πλιάτσικο. Ειδικότερα, οι δράστες πήδηξαν τη μάντρα της αυλής, διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα χωρίς να αφήσουν ίχνη παραβίασης, και μπήκαν στο σπίτι.



αφαίρεσαν 45 ρολόγια πολυτελών οίκων όπως «ROLEX», «PATEK PHILIPPE», «AUDEMARS PIGUET», «VACHERON CONSTANTIN», «CVSTOS» κ.λπ. μεταξύ των οποίων και χειροποίητα ρολόγια αποκλειστικά κατασκευασμένα για τον ιδιοκτήτη και συγγενικών του προσώπων, συνολικής χρηματικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.



Από την έρευνα των οι κατηγορούμενοι ανήκουν σε κύκλωμα διαρρηκτών που έκανε απόβαση στην Αθήνα με σκοπό να πραγματοποιήσει στοχευμένα χτυπήματα σε πολυτελείς οικίες. Ηρθαν ως τουρίστες, αλλά ο σκοπός τους ήταν οι κλοπές και διαρρήξεις. Εγκέφαλος φέρεται να είναι ένας έγκλειστος των φυλακών. Στον βασικό πυρήνα ανήκουν τρία άτομα ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, ενώ συμμετείχε και μία 23χρονη με υποστηρικτικό ρόλο.







Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα μέλη του κυκλώματος ταξίδευαν συστηματικά στην Ελλάδα από χώρες της ζώνης Σένγκεν, παραμένοντας για μικρά χρονικά διαστήματα και δρώντας με αυστηρά οργανωμένο σχέδιο. Χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα οχήματα, πλαστά έγγραφα, μάσκες και γάντια, ενώ διέμεναν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις που είχαν δηλωθεί σε τρίτα πρόσωπα.



Ο τρόπος δράσης τους Η μεθοδολογία τους περιελάμβανε παρακολούθηση πολυτελών κατοικιών, εντοπισμό απουσίας των ενοίκων και είσοδο χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης, συχνά μέσω αναρρίχησης από γειτονικά σημεία. Στη συνέχεια αφαιρούσαν κοσμήματα και επώνυμα



Στην επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, αναφέρεται:



Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi), ενώ από την ανάλυση των προανακριτικών δεδομένων που συλλέχθηκαν, προέκυψε ότι δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο του φαινομένου της διασυνοριακής εγκληματικότητας «εγκληματικός τουρισμός».



Πιο αναλυτικά, για την εξυπηρέτηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας, είχαν εξοπλιστεί με νοικιασμένα οχήματα για τις μετακινήσεις τους, καθώς και με πλαστά έγγραφα, μάσκες, γάντια κ.λπ. για την αποτροπή του εντοπισμού και σύλληψής τους, ενώ ορισμένοι διέμειναν στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα ανάλογα με τα έσοδά τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα.



Προς την ίδια κατεύθυνση, εφοδιάζονταν με πλαστογραφημένα έγγραφα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους, καθώς και την ενοικίαση των «επιχειρησιακών» οχημάτων, με τα οποία κινούνταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, επιτηρώντας οικίες και εντοπίζοντας τον στόχο τους. Ακολούθως, προσέγγιζαν πεζή τις οικίες-στόχους και αφού επιβεβαίωναν την απουσία των ενοίκων, εισέρχονταν σ’ αυτές.



Συγκεκριμένα, αποκτούσαν πρόσβαση σε γειτονικές οικίες και από εκεί αναρριχούνταν, προκειμένου να φτάσουν στην οικία-στόχο. Εκεί, έχοντας άριστες γνώσεις και τεχνογνωσία σχετικά με τη διάρρηξη οικιών, εισέρχονταν σ’ αυτές χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης. Στη συνέχεια, ερευνούσαν τους χώρους των οικιών και αφαιρούσαν τιμαλφή όπως πολύτιμα ρολόγια, με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους στους κλεπταποδόχους με τους οποίους συνεργαζόταν η οργάνωση.



Σημειώνεται ότι, κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία μίσθωναν σε ονόματα τρίτων προσώπων, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μέσων μεταφοράς.



Όπως διαπιστώθηκε, ο 40χρονος αποτέλεσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, που ήλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων, δίνοντας τους κατευθυντήριες οδηγίες. Ειδικότερα, φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου, καθώς και για την περαιτέρω υποστήριξή τους, όσο βρίσκονταν στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με την βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία για τη διάπραξη της κλοπής.



Μάλιστα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 23χρονης εντοπίστηκαν ευρήματα που καταδεικνύουν την ανωτέρω εγκληματική δράση, όπως πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, διαβατήριο με τα στοιχεία του αρχηγικού μέλους, πλήθος εγγράφων αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.



Μέχρι στιγμής, έχει εξιχνιασθεί μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής που διαπράχθηκε σε οικία την 13-12-2025 στην Αττική, με φυσικούς αυτουργούς τον 33χρονο και τον 26χρονο, με το συνολικό παράνομο χρηματικό όφελος να ξεπερνά το -1.500.000- ευρώ.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης.