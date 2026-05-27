Με διαστημική Τριχά ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Βουλιαγμένης στον 1ο τελικό της Α1 πόλο γυναικών, βίντεο

Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν που έπιασε 2 πέναλτι κέρδισε 4-2!



Ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17:00) στο κολυμβητήριο του Λαιμού.







Ο αγώνας



Το παιχνίδι πήρε από την αρχή γρήγορο ρυθμό, με τη Βουλιαγμένη να προηγείται αρχικά 2-0, τις γηπεδούχες να ισοφαρίζουν άμεσα και στη συνέχεια τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ ως το τέλος της πρώτης περιόδου (4-4). Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο ξεκίνημα του δεύτερου οκταλέπτου, όμως ο Τριχά εκτέλεσε πέναλτι στο δοκάρι, και στη συνέχεια οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Η Καλογεροπούλου πέτυχε το μοναδικό γκολ της δεύτερης περιόδου και η Μαρίνα Κοτσιώνη με διαδοχικές εξαιρετικές αποκρούσεις επέτρεψε στον ΝΟΒ να πάει στην ανάπαυλα προηγούμενος 5-4, παρότι είχε 0/4 στην παίκτρια παραπάνω.



Η αφλογιστία των "ερυθρολεύκων" συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, μόνο που αυτή τη φορά η Βουλιαγμένη βρήκε κενά στην αριστερή πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού και, με γκολ της Ανδρεάδη και της Φουντωτού, ξέφυγε 7-4. Η Σάντα έδωσε μία λύση σε παίκτρια παραπάνω, μετά από 12,5 λεπτά "ξηρασίας", όμως η Αγγελίδη απάντησε άμεσα, η τρομερή Κοτσιώνη απέκρουσε πέναλτι της Πλευρίτου (σε μία φάση όπου αποβλήθηκε με τρίτη ποινή η Φουντωτού) και η Κρασσά, με ακόμη ένα σουτ από την περιφέρεια, "έστειλε" τη διαφορά στο +4 (9-5), 1΄51΄΄ πριν τελειώσει το τρίτο οκτάλεπτο. Η Σιούτη μείωσε προσωρινά, η Κοβάτσεβιτς ανέβασε ξανά τη διαφορά στα τέσσερα γκολ και, κάπου εκεί, σήμανε η ώρα της Φωτεινής Τριχά.



Η κορυφαία παίκτρια του κόσμου για το 2025 έκανε ένα μυθικό τελευταίο οκτάλεπτο, και χωρίς καμία υπερβολή "γύρισε" μόνη της το παιχνίδι. Πέτυχε πέντε γκολ στα τελευταία έξι λεπτά (τέσσερα με παίκτρια παραπάνω και ένα με πέναλτι), διάστημα στο οποίο ο ΝΟΒ κατάφερε να σκοράρει μόνο μία φορά, με πέναλτι της Φουράκη. Το τελευταίο γκολ της Τριχά, 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, διαμόρφωσε το 11-11 της κανονικής διάρκειας, αν και το φινάλε κράτησε πολύ περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα, αλλά οι φιλοξενούμενες έκλεψαν την μπάλα στο κέντρο και έβγαλαν κόντρα, με την Αγγελίδη όμως να αστοχεί. Οι διαιτητές διαπίστωσαν ότι το χρονόμετρο είχε "κολλήσει", εξέτασαν για αρκετά λεπτά το βίντεο και τελικά αποφάνθηκαν ότι η Κική Λιόση είχε ζητήσει τάιμ-άουτ αμέσως μετά το κλέψιμο. Η Βουλιαγμένη είχε μία επίθεση 13 δευτερολέπτων, αλλά το σουτ της Μουλχάουτσεν σταμάτησε στο δοκάρι της Σταματοπούλου.



Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Γιώργος Ντόσας "επιστράτευσε" την αναπληρωματική τερματοφύλακα, Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν, η οποία τον δικαίωσε, αποκρούοντας τα σουτ της Φουράκη και της Γιάουστρα. Οι "ερυθρόλευκες" είχαν 4/4 και πανηγύρισαν τη νίκη με τελικό σκορ 15-13, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο, πριν εμφανιστεί η Φωτεινή Τριχά.



Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2

Στα πέναλτι: 4-2

Η σειρά των πέναλτι: Σάντα 12-11, Ξενάκη 12-12, Πλευρίτου 13-12, Κρασσά 13-13, Τριχά 14-13, Φουράκη (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν), Σιούτη 15-13, Γιάουστρα (απόκρουση Φαν ντεν Ντόμπελστιν).



Διαιτητές: Δασκαλοπούλου, Αχλαδιώτης



Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 6, Αντριους 1, Σιούτη 2, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά 2, Γιάουστρα 1, Δεσπ. Ανδρεάδη 1, Μουλχάουτσεν 1, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς 1.









ΠΗΓΗ: ΑΠΕ





