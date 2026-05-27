Νέοι κανόνες για τον έλεγχο των ανώτερων αξιωματικών του στρατού στην Κίνα
Η Κίνα υιοθέτησε νέα μέτρα για να ενισχύσει την πειθαρχία στους κόλπους της ανώτερης στρατιωτικής ιεραρχίας, τελευταία πρωτοβουλία του προέδρου Σι Τζινγκπίνγκ που πολεμά εδώ και πολύ καιρό τη διαφθορά στις τάξεις του στρατού, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή (CMC), υπό την προεδρία του Σι, εξέδωσε νέα μέτρα για τη «θέσπιση ισχυρών κανόνων για αυστηρή εκπαίδευση, αυστηρή διαχείριση και αυστηρή επιθεώρηση» των υψηλόβαθμων στρατιωτικών στελεχών, εξήγησε το επίσημο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.
Η μεγάλη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που διεξάγει ο αρχηγός του κράτους αποδεκάτισε τα πλέον ανώτατα κλιμάκια του στρατού. Οδήγησε στην αποπομπή δύο υπουργών Άμυνας κατά τα τρία τελευταία χρόνια και περιόρισε τον αριθμό των μελών της άλλοτε επταμελούς CMC το κύριο στρατιωτικό όργανο της Κίνας στον πρόεδρο και μόνο σε έναν άλλο στρατηγό.
Το εύρος της κάθαρσης ωθεί τους αναλυτές να αναρωτηθούν για το κατά πόσο είναι σε θέση οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις να πολεμούν αποτελεσματικά.
«Τα συγκεκριμένα μέτρα, που περιλαμβάνουν 26 άρθρα, αναμένεται να ενισχύσουν την επιθεώρηση και τη διαχείριση των ανωτάτων στελεχών στην άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και σε όλες τις πτυχές της εργασίας και της ζωής όλων καθημερινά», μετέδωσε το CCTV.
Οι λεπτομέρειες του κανονισμού δεν έχουν δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να θέτουν «ρητούς κανόνες» για τη διαχείριση των στρατιωτικών στελεχών από το Κομμουνιστικό κόμμα και την επιλογή του προσωπικού, καθώς και την πολιτική εκπαίδευση και την «ιδεολογική αναμόρφωση», σύμφωνα με το CCTV.
Οι κανόνες «δίνουν έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή της πειθαρχίας για την αφύπνιση του πνεύματος» ώστε «οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι να δίνουν το παράδειγμα», διευκρίνισε.
Οι κανόνες αναμένεται να «προωθήσουν την επαναστατική ιδιοσυγκρασία του σώματος των ανωτέρων αξιωματικών» και να «προάγουν τον εκσυγχρονισμό της εθνικής άμυνας», πρόσθεσε η κρατική τηλεόραση.
Η Κίνα εκσυγχρόνισε σε μεγάλο βαθμό τον στρατό της τα τελευταία χρόνια. Διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την άμυνα παγκοσμίως, παρότι παραμένει σαφώς χαμηλότερος από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό των ΗΠΑ.
Στις 7 Μαΐου δύο πρώην υπουργοί Άμυνας μεταξύ 2018 και 2023, οι Γουέι Φενγκχέ και Λι Σανγκφού, καταδικάστηκαν σε θανατική ποινή με αναστολή γιατί δωροδοκήθηκαν και δωροδόκησαν.
Τον Ιανουάριο, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για τον ισχυρότερο στρατηγό της χώρας, τον Ζανγκ Γιουσιά, ο οποίος ήταν επίσης μέλος της CMC.
