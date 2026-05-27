Ανδρουλάκης: «Κακός αντιγραφέας» ο Τσίπρας πυρά για «one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες»

Διπλή επίθεση σε κυβέρνηση και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο, επιχειρώντας να αναδείξει το ΠΑΣΟΚ σε μοναδικό πόλο απέναντι στη ΝΔ μετά και την ανακοίνωση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ.«Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής», είπε χαρακτηριστικά, με σαφή αιχμή κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο δεν κατονόμασε. «Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες», πρόσθεσε.Μιλώντας σε εκδήλωση της, αναφέρθηκε και στον πρωθυπουργό, τον οποίο επίσης δεν κατονόμασε. «Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής», είπε χαρακτηριστικά.«Σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση φέρνει και ένα εκλογικό σύστημα που αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών», πρόσθεσε.Όπως υποστήριξε,, ενώ θα επιστρέψουν παρασκηνιακές συναλλαγές και «συμφωνίες της δεύτερης Κυριακής» από την πρώτη κάλπη.Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση μεταρρύθμισης σε έξι άξονες, από την οικονομική αυτοδυναμία των ΟΤΑ έως την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της συμμετοχής και του κοινωνικού κράτους.Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με τον νέο Κώδικα για τους ΟΤΑ επιχειρεί να επιβάλει υπόδειγμα συγκεντρωτισμού, ελέγχου και εξάρτησης.Έντονα επικριτικός απέναντι στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης που προβλέπει ένα «παλαβό σύστημα» εμφανίστηκε ο δήμαρχος Αθηναίωνλέγοντας ότι « εξυπηρετεί μόνο τους δεξιούς δημάρχους» και ζήτησε την απόσυρσή του.Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής και ο συντονιστής της Επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης Κώστας Τριαντάφυλλος.