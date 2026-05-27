Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος στο πλευρό του Δέλλα στην κηδεία της Μαστροκώστα: Οι συμπαίκτες από το Euro 2004 και οι πρώην συνεργάτες
Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Μιχάλης Καψής, ο Τάκης Φύσσας, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς και πολλές ακόμα προσωπικότητες του αθλητισμού με τις οποίες συνεργάστηκε ο επί χρόνια «Κολοσσός» της Εθνικής Ελλάδος

Αμέτρητα μηνύματα συμπαράστασης έλαβε ο Τραϊανός Δέλλας και η οικογένειά του τις τελευταίες ημέρες, μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα που επί χρόνια έδινε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ελλάδα το 2004 που τα τελευταία χρόνια είχε μια αξιόλογη πορεία ως προπονητής σε αρκετές ομάδες της Super League είχε αφήσει από το 2024 κάθε επαγγελματική δραστηριότητα για να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της συζύγου του. 

Η μάχη που έδιναν και οι δύο ήταν γνωστή σε όλους και για αυτό σήμερα  στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό βρίσκονται πολλοί πρώην συμπαίκτες και συνεργάτες του Τραϊανού Δέλλα οι οποίοι γνώριζαν τι περνούσαν αυτά τα χρόνια.

Στις παρουσίες που ξεχωρίζουν είναι οι πρώην συμπαίκτες του Δέλλα με τους οποίους κατέκτησαν το Euro 2004 όπως ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Κώστας Κατσουράνης, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Κώστας Χαλκιάς, ο Μιχάλης Καψής, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Αντώνης Νικοπολίδης. Εκτός αυτών, στο Ελληνικό για να στηρίξουν τον Τραϊανό Δέλλα και να τιμήσουν τη μνήμη της συζύγου του βρίσκονται επίσης οι πρώην ποδοσφαιριστές και προπονητές Ντούσαν Μπάγεβιτς, Κώστας Μανωλάς, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Βασίλης Λάκης, Ίλια Ιβιτς, Λεωνίδας Βόκολος, Νίκος Κωστένογλου, Ηλίας Πουρσανίδης, Γιώργος Τζαβέλλας, Νίκος Νταμπίζας ο πρώην βοηθός προπονητή του Δέλλα, Βασίλης Μπορμπόκης, ο Δημήτρης Ανάκολγου και ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Βασίλης Γκαγκάτσης.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο Τραϊανός Δέλλας με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο
Ντέμης Νικολαΐδης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Ντέμης Νικολαιδης
Κώστας Κατσουράνης, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Κώστας Μανωλάς, ποδοσφαιριστής
Βασίλης Λάκη, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Κώστας Χαλκιάς, παλαίμαχος τερματοφύλακας
Βασίλης Γκαγκάτσης, πρώην πρόεδρος ΕΠΟ
Βασίλης Σαμπράκος, δημοσιογράφος
Άγγελος Μπασινάς, Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Γιώργος Τζαβέλλας - Βίκυ Κάβουρα
Μιχάλης Καψής, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Νίκος Κωστένογλου, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Σωκράτης Παπασταθόπουλος, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Γιούρκας Σεϊταρίδης - Λεωνίδας Βόκολος, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές
Αντώνης Νικοπολίδης - Βάσω Στασινού
Τάκης Φύσσας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής
Νίκος Νταμπίζας
Ίλια Ίβιτς - Ελένη Πετρουλάκη
Βασίλης Μπορμπόκης
Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του, Βικτώρια
Ο Τραϊανός Δέλλας με τον Δημήτρη Ανάκογλου
