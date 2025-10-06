Τζένη Μπότση: Δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός το να μην παίξω γυμνή τώρα που μεγάλωσα
Τζένη Μπότση: Δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός το να μην παίξω γυμνή τώρα που μεγάλωσα
Είναι αγάπη προς τον εαυτό μας, τόνισε η ηθοποιός
Τον λόγο για τον οποίο δεν θα ήθελε να εμφανιστεί στην ηλικία που βρίσκεται τώρα γυμνή στο θέατρο εξήγησε η Τζένη Μπότση. Η ηθοποιός διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για ηλικιακό ρατσισμό, αλλά για μια πράξη αγάπης και σεβασμού προς το σώμα της. Σύμφωνα με εκείνη, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος καλό θα ήταν να μην εκθέτει το σώμα του.
Όσον αφορά δε στο γιατί ούτε στο παρελθόν είχε τολμήσει να συμμετάσχει σε παράσταση χωρίς να φοράει ρούχα, η Τζένη Μπότση αναγνώρισε πως ντρεπόταν να παρουσιαστεί έτσι μπροστά στους θεατές. Ωστόσο, είχε δεχτεί σχετικές προτάσεις, κάτι που πλέον δεν συμβαίνει.
«Μου είχαν γίνει προτάσεις παλιότερα για να εμφανιστώ γυμνή στο θέατρο, τώρα όχι. Το ότι μεγαλώνοντας αλλάζει το σώμα μας και ότι είναι καλό να μην το εκθέτουμε, δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός, είναι μια πραγματικότητα, είναι αγάπη προς τον εαυτό μας. Τότε δεν το έκανα, όταν μου το ζήτησαν, γιατί ντρεπόμουν», είπε χαρακτηριστικά με τις δηλώσεις της να προβάλλονται στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφία: NDPPHOTO
