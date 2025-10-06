Έιμι Σούμερ: Ιδιαίτερα αδυνατισμένη μετά τη χρήση του φαρμάκου Mounjaro - «Είσαι εκπληκτική» της γράφουν
Έιμι Σούμερ: Ιδιαίτερα αδυνατισμένη μετά τη χρήση του φαρμάκου Mounjaro - «Είσαι εκπληκτική» της γράφουν

Θετικά σχόλια έλαβε η ηθοποιός για την εμφάνισή της και τα κιλά που έχει χάσει

Πέννυ Λουπάκη
Τη θεαματική μεταμόρφωση που πέτυχε η Έιμι Σούμερ χάρη στη χρήση του φαρμάκου Mounjaro, έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους, προκαλώντας τους ενθουσιασμό. Η ηθοποιός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία μαζί με τις φίλες της, Άλεξ Σακς και Τζιλιαν Μπελ, φορώντας ένα κοντό μαύρο φόρεμα.

Το πόσο έχει αδυνατίσει είναι ξεκάθαρο, με την εικόνα της να μη θυμίζει σε τίποτα την προηγούμενη εκδοχή της. Η πρωταγωνίστρια του «Trainwreck» είχε αποκαλύψει ήδη από τον Μάρτιο ότι χρησιμοποιεί το Mounjaro.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο που δημοσίευσε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, με πολλούς να της γράφουν: «Μοιάζεις καταπληκτική, κοίτα αυτά τα πόδια», «πόδια για μέρες», «μοιάζεις εκπληκτική».

Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν, στο Instagram, η ηθοποιός είχε πει: «Το Mounjaro είναι υπέροχο», εξηγώντας ότι το φάρμακο δεν καλύπτεται από την ασφάλεια εκτός αν κάποιος έχει διαβήτη ή σοβαρή παχυσαρκία, «που οι περισσότεροι στο διαδίκτυο νομίζουν ότι έχει».
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Howard Stern Show» τον Ιανουάριο, η Έιμι Σούμερ είχε αποκαλύψει ότι έχασε περίπου 13 κιλά χάρη στο φάρμακο, αλλά είχε επισημάνει ότι διαθέτει το γονίδιο GDF15, το οποίο την κάνει ιδιαίτερα επιρρεπή στη ναυτία, μια κατάσταση που είχε βιώσει έντονα και στην εγκυμοσύνη της. 
Πέννυ Λουπάκη
