Νίκος Μουρατίδης: Στενοχωριέμαι για τον Μαζωνάκη, τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σταρ
Διαφωνήσαμε σε κάποιo σημείo και χωρίσαμε επαγγελματικά, έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια, είπε ο μάνατζερ για τον τραγουδιστή

Στην πορεία που έχει ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά το τέλος της συνεργασίας τους αναφέρθηκε ο Νίκος Μουρατίδης, δηλώνοντας ότι αν και τον ανέδειξε σε σταρ, νιώθει απογοήτευση για όσα μαθαίνει κατά καιρούς για εκείνον.

Το Σάββατο 2 Μαΐου, ο μάνατζερ ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον τραγουδιστή και την καριέρα του. Αναφερόμενος στο κοινό παρελθόν τους, περιέγραψε τη μακρόχρονη επαγγελματική τους σχέση, υποστηρίζοντας ότι είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ σημείωσε πως μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους, απομακρύνθηκαν, με τον Νίκο Μουρατίδη να δηλώνει απογοητευμένος από όσα πληροφορείται για εκείνον.

Όπως είπε ο μάνατζερ για τον τραγουδιστή: «Έχουμε χαθεί. Όταν βρισκόμαστε, μιλάμε, αλλά σε τέτοιο επίπεδο έχουμε χαθεί. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ. Και δεν στενοχωριέμαι τώρα που βγήκε στη φόρα. Στενοχωριέμαι, γιατί εγώ μαθαίνω από διάφορους δημιουργούς, συνθέτες, στιχουργούς. Μαθαίνω πράγματα, τα οποία με στενοχωρούν. Δούλεψα με τον Μαζωνάκη σχεδόν μια δεκαετία. Ήμουν ο μάνατζερ του. Τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σούπερ σταρ. Διαφωνήσαμε σε κάποιo σημείo και χωρίσαμε. Έκτοτε με απογοητεύει συνέχεια και στενοχωριέμαι, γιατί δεν είναι τυχαία περίπτωση».

