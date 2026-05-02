Όλια Λαζαρίδου: Μεγάλωσα σε οικοτροφείο σε στρατιωτικές συνθήκες, δεν είμαι πια τα τραύματα και οι πληγές μου
Δεν νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να ζουν σε στρατιωτικές συνθήκες, είπε η ηθοποιός
Στο αυστηρό περιβάλλον του οικοτροφείου, όπου μεγάλωσε και θύμιζε στρατιωτικές συνθήκες, αναφέρθηκε η Όλια Λαζαρίδου, μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, ενώ τόνισε ότι πλέον έχει αφήσει πίσω της τα τραύματα από το παρελθόν της.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το βράδυ της Παρασκευής 1η Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» όπου μεταξύ άλλων τόνισε, πως θεωρεί ότι μια τέτοια συνθήκη δεν είναι ιδανική για τα παιδιά και ότι η ίδια σήμερα βρίσκεται σε μια φάση ζωής όπου μιλά για εκείνη την περίοδο σαν να ανήκει στο παρελθόν κάποιου άλλου, έχοντας πλέον διαμορφώσει την ταυτότητά της μέσα από όλες τις εμπειρίες της ζωής της. Παράλληλα, υπογράμμισε πως, παρότι οι παιδικές της πληγές παραμένουν, δεν ορίζουν πλέον την προσωπικότητά της, ενώ χαρακτήρισε συνολικά τη συγκεκριμένη παιδική εμπειρία ως τραυματική.
Πιο αναλυτικά, η Όλια Λαζαρίδου είπε: «Μεγάλωσα σε οικοτροφείο, σε στρατιωτικές συνθήκες, όπως σε κάθε οικοτροφείο. Αυτό μου άφησε και καλά και κακά. Δεν νομίζω ότι τα παιδιά είναι για να είναι σε στρατιωτικές συνθήκες, αλλά είμαι τώρα σε μια φάση και σε μια ηλικία που αυτά τα διηγούμαι πια σαν να είναι η ιστορία κάποιου άλλου. Δηλαδή είμαι πια το άθροισμα όλων όσων έχω ζήσει. Έχω πια πρόσωπο, οπότε δεν είμαι πια ούτε τα τραύματα που έχω περάσει ούτε οι πληγές. Εννοείται ότι αυτά υπάρχουν και τα κουβαλάμε πάντα μέσα μας, αλλά πια έχουμε και πολύ βιωμένο χρόνο, οπότε είμαστε το άθροισμα όλων αυτών. Είναι τραυματική μια τέτοια παιδική ηλικία».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα