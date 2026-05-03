Missing Alert: Εξαφανίστηκε 11χρονος από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Δάφνη
Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού – Έκκληση για πληροφορίες από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 11χρονου Σαϊέντ Αζούζ αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Μαΐου 2025 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Δάφνη, με τις αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να απευθύνουν έκκληση για άμεση παροχή πληροφοριών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο ανήλικος εξαφανίστηκε τις απογευματινές ώρες της 2ας Μαΐου 2025 από δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Δάφνης.
Η οργάνωση ενημερώθηκε για την υπόθεση την Κυριακή και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Σαϊέντ Αζούζ είναι 11 ετών, έχει ύψος 1,45 μέτρα και κανονικό βάρος. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε πράσινη βερμούδα και μπλε κοντομάνικη μπλούζα.
Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε 24ωρη βάση, μέσω της Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.
Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.
