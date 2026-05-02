Στέφανος Τσιτσιπάς: Η μητέρα του παρεμβαίνει στην προπόνηση και ο πατέρας του την απομακρύνει, δείτε βίντεο
Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στα social media από μια προπόνηση του Στέφανου Τσιτσιπά, έχει δημιουργήσει ξανά μεγάλη κουβέντα για τον Ελληνα αθλητή και τις σχέσεις με την οικογένειά του. 

Πρόκειται για μια προπόνηση από την Μαδρίτη που αγωνιζόταν τις τελευταίες εβδομάδες και αποκλείστηκε την Παρασκευή από τον Κάσπερ Ρουντ. 

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, η μητέρα του Έλληνα τενίστα εμφανίζεται να παρεμβαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, δίνοντάς του οδηγίες με έντονο τρόπο. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν άρεσε στον σύζυγό της και πατέρα του Στέφανου Τσιτσιπά.

@titos_tennis

Family business 🎾 #tennis #tennistok #atp #tsitsipas

♬ so original - Titos_tennis


Ο ίδιος ο οποίος είναι και προπονητής του γιου του, αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους και να την απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η προπόνηση.

Αρκετοί αναφέρουν πως πρόκειται για ένα σκηνικό που «δείχνει» την αγωνιστική κατάπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά το τελευταίο διάστημα.
