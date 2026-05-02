Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα: Καίγονται ελαστικά, δείτε βίντεο
Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για τους καπνούς - Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα  και μία ομάδα πεζοπόρο - Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερικό χώρο πρώην εργοστασίου με λάστιχα στην περιοχή Λεύκα της Πάτρας.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που αναδύεται από την καύση των ελαστικών έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα, γύρω στις 20:00 εστάλη μήνυμα από το «112» για επικίνδυνους καπνούς το οποίο καλούσε τους κατοίκους της περιοχές να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

Στο σημείο εξακολοθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο, ενώ υπάρχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Πάτρα, φωτιά περιοχή εργοστασίου Pirelli, 2/5/2026
