Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Βιέννης για την επικείμενη εμφάνισή του στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2026.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ανέβηκε το Σάββατο 2 Μαΐου στη σκηνή του σταδίου Stadthalle, ερμηνεύοντας το «Ferto», σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Ακύλας συναντά στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό τρόπο, τέσσερις χαρακτήρες: την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Έπειτα, σαν παράβαση, ο καλλιτέχνης, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Σημειώνεται ότι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν αύριο, Κυριακή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.  Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου. Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Νωρίτερα, ο καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα Instagram story, αναφέροντας ότι μαζί με την ελληνική αποστολή ήταν έτοιμος για την πρώτη του πρόβα στη Βιέννη. «Σήμερα είναι η πρώτη πρόβα» έγραψε χαρακτηριστικά.

