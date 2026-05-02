Θρίλερ χωρίς τέλος με την εξαφάνιση του επιχειρηματία από την Εύβοια: Το τελευταίο ταξί και η σκιά ενός ανεξήγητου μυστηρίου

Η συνάντηση που συγκλόνισε

Σιωπηλές κινήσεις πριν την εξαφάνιση

Το ταξί-«φάντασμα» και η νέα ανατροπή

Οι κάτοικοι μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν θα έφευγε χωρίς λόγο

Μια επιχείρηση χωρίς αποτέλεσμα και η ανάγκη νέας έρευνας

Νέα πρωτοβουλία για επανεκκίνηση

Η ίδια ανέφερε ότι υπέθεσε πως ίσως είχε βάρκα στο σημείο ή θα συνέχιζε προς το λιμάνι του Καράβου. Από τη στιγμή που πληροφορήθηκε ότι ήταν το τελευταίο άτομο που τον είδε ζωντανό, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.Η συνάντηση της οδηγού με τη σύζυγο του αγνοούμενου, Βάσω Αλεξανδρή, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν, με τη σύζυγο να λέει συγκινημένη: «Να φιλήσω τα χέρια που τον ακούμπησαν τελευταία. Δεν φταις εσύ, κορίτσι μου. Πού να το ήξερες…».Σύμφωνα με τη σύζυγο, το πρωινό της εξαφάνισης δεν υπήρχε τίποτα που να προμηνύει την εξέλιξη. Ο Σπύρος Ρέτσας φέρεται να αγκάλιασε ιδιαίτερα εκδηλωτικά τον μικρότερο γιο τους πριν φύγει για το σχολείο, ενώ έδωσε περισσότερα χρήματα από το συνηθισμένο στην κόρη του. Κινήσεις που σήμερα επανεξετάζονται ως πιθανές ενδείξεις αποχαιρετισμού.Το μεσημέρι, η σύζυγός του δεν υποψιάστηκε τίποτα, θεωρώντας ότι ο άνδρας της κοιμόταν στο σπίτι. Η απουσία του έγινε αντιληπτή τελικά στις 18:30 το απόγευμα.Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από νέα μαρτυρία που αναφέρει την παρουσία δεύτερου ταξί στο ίδιο σημείο το μεσημέρι της 30ής Μαρτίου. Κάτοικος γειτονικού οικισμού κατέθεσε ότι είδε όχημα ταξί σταθμευμένο ακριβώς στο σημείο όπου είχε αποβιβαστεί ο επιχειρηματίας.Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιον περίμενε το όχημα, δεδομένου ότι ο αγνοούμενος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο για να καλέσει μεταφορά. Το «Τούνελ» εντόπισε μάρτυρα-κλειδί που εκτιμά ότι επρόκειτο για ταξί εκτός περιοχής.Παράλληλα, κάμερες ασφαλείας εργοστασίου τσιμέντου έχουν καταγράψει το ταξί της γυναίκας οδηγού να κινείται προς το σημείο της αποβίβασης, επιβεβαιώνοντας τη διαδρομή αλλά όχι τι συνέβη στη συνέχεια.Το «Τούνελ» βρέθηκε στο Αλιβέρι και συνομίλησε με κατοίκους που γνώριζαν τον Σπύρο Ρέτσα. Όλοι τον περιγράφουν ως ήσυχο οικογενειάρχη, άνθρωπο χαμηλών τόνων και υπεύθυνο, που δεν θα εξαφανιζόταν χωρίς σοβαρό λόγο. Αυτή η κοινή εκτίμηση ενισχύει την αίσθηση ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται κάτι πιο σύνθετο.Για τον εντοπισμό του αγνοούμενου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Ομάδας Διάσωσης Εύβοιας SAR 312 που συνεργάζεται με το Missing Alert, εθελοντές, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Παρά την εκτεταμένη έρευνα, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος του, ενώ τα σκυλιά δεν μύρισαν κανένα σημείο παρουσίας.Δύτες, βατραχάνθρωποι και ομάδες του λιμενικού ερεύνησαν τα νερά κοντά στα ιχθυοτροφεία χωρίς αποτέλεσμα.Μέσα από την εκπομπή, ο πρόεδρος του οργανισμού «Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, δεσμεύτηκε ότι ο μηχανισμός του οργανισμού θα στηρίξει μια νέα οργανωμένη έρευνα στην περιοχή, με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή και ανεξήγητη.