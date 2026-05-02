Ο Ζέιν Μαλίκ ακύρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ μετά τη νοσηλεία του: Αναρρώνω στο σπίτι και είμαι καλά, δήλωσε
Ζέιν Μαλίκ Περιοδεία Νοσηλεία Νοσοκομείο

Ο Ζέιν Μαλίκ ακύρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ μετά τη νοσηλεία του: Αναρρώνω στο σπίτι και είμαι καλά, δήλωσε

Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε πως αναγκάζεται να μειώσει τις εμφανίσεις της περιοδείας «Konnakol»

Ο Ζέιν Μαλίκ ακύρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ μετά τη νοσηλεία του: Αναρρώνω στο σπίτι και είμαι καλά, δήλωσε
Ιωάννα Μαρίνου
Στην ακύρωση της επερχόμενης σόλο περιοδείας του στις ΗΠΑ προχώρησε ο Ζέιν Μαλίκ, καθώς και δύο εμφανίσεών του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας του από νοσοκομείο, τονίζοντας ότι είναι καλά και πως αναρρώνει στο σπίτι του.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ενημέρωσε τους θαυμαστές του μέσω Instagram ότι αναγκάστηκε να αλλάξει το πρόγραμμά του για τους επόμενους μήνες, εξηγώντας πως θα μειώσει τον αριθμό των εμφανίσεων στην περιοδεία «Konnakol», ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη σκηνή με καλύτερες προϋποθέσεις.

Μέσω ενός Instagram story που έκανε την Παρασκευή 1η Μαΐου ευχαρίστησε το κοινό του για τη στήριξη, την αγάπη και τις ευχές για την υγεία του, γράφοντας: «Ένιωσα την αγάπη σας και σημαίνει τα πάντα για εμένα. Αναρρώνω στο σπίτι και είμαι καλά και θα επιστρέψω καλύτερος και πιο δυνατός από πριν». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Χρειάστηκε να ρίξω ξανά μια ματιά στο πρόγραμμά μου για τους επόμενους μήνες και να μειώσω τον αριθμό των εμφανίσεων στην περιοδεία Konnakol. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα μπορέσω να βγω και να δω όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς».

Δείτε την ανάρτησή του

Ο Ζέιν Μαλίκ ακύρωσε την περιοδεία του στις ΗΠΑ μετά τη νοσηλεία του: Αναρρώνω στο σπίτι και είμαι καλά, δήλωσε

Παρότι ο τραγουδιστής δεν διευκρίνισε την αιτία των ακυρώσεων, πριν από μερικές ημέρες είχε προηγηθεί η είδηση ότι νοσηλεύτηκε πρόσφατα, ενώ φωτογραφία του από το νοσοκομείο είχε κυκλοφορήσει στο ίντερνετ.

Η περιοδεία «Konnakol», που πήρε το όνομά της από το νέο του άλμπουμ, είχε αρχικά προγραμματιστεί να περιλαμβάνει 31 συναυλίες παγκοσμίως, με έναρξη στις 12 Μαΐου στο Μάντσεστερ. Πλέον, αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Μαΐου, με μόλις εννέα εμφανίσεις.

Ο Μαλίκ θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο στο O2 του Λονδίνου στις 23 Μαΐου, ενώ θα ακολουθήσει εμφάνιση στο Μάντσεστερ την επόμενη ημέρα. Αντίθετα, ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις σε Γλασκώβη, Μπέρμιγχαμ και Δουβλίνο, ενώ οι προγραμματισμένες συναυλίες σε Μεξικό, Αργεντινή, Χιλή, Περού και Βραζιλία αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

