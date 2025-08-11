Η Έιμι Σούμερ υποβλήθηκε σε επέμβαση στη σπονδυλική της στήλη - Τραυματίστηκε ενώ έκανε σερφ
Η Έιμι Σούμερ υποβλήθηκε σε επέμβαση στη σπονδυλική της στήλη - Τραυματίστηκε ενώ έκανε σερφ
Η ηθοποιός αποκάλυψε τι συνέβη με μία ανάρτηση στο Instagram
Η Έιμι Σούμερ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στη σπονδυλική της στήλη.
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Trainwrecked» δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα Π για να περπατήσει. Όπως ανακοίνωσε, υποβλήθηκε σε πεταλεκτομή την περασμένη Παρασκευή. Ο λόγος που οδηγήθηκε εκεί ήταν ένας τραυματισμός που είχε, ενώ έκανε σερφ. «Από τότε που τραυματίστηκα σε σερφ, ο δίσκος L5 με πονούσε αφόρητα. Σήμερα έκανα πεταλεκτομή ! Η ανάρρωση είναι σύντομη και όταν νιώσω καλύτερα θα αγοράσω σουτιέν», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.
Στη φωτογραφία που ανέβασε, η Έιμι Σούμερ φοράει ροζ φούτερ και μοβ φόρμα, ενώ τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε έναν ατημέλητο κότσο και χαμογελά στην κάμερα.
Δείτε τη φωτογραφία
Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Trainwrecked» δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram, στην οποία φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα Π για να περπατήσει. Όπως ανακοίνωσε, υποβλήθηκε σε πεταλεκτομή την περασμένη Παρασκευή. Ο λόγος που οδηγήθηκε εκεί ήταν ένας τραυματισμός που είχε, ενώ έκανε σερφ. «Από τότε που τραυματίστηκα σε σερφ, ο δίσκος L5 με πονούσε αφόρητα. Σήμερα έκανα πεταλεκτομή ! Η ανάρρωση είναι σύντομη και όταν νιώσω καλύτερα θα αγοράσω σουτιέν», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της.
Στη φωτογραφία που ανέβασε, η Έιμι Σούμερ φοράει ροζ φούτερ και μοβ φόρμα, ενώ τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε έναν ατημέλητο κότσο και χαμογελά στην κάμερα.
Δείτε τη φωτογραφία
Ειδήσεις σήμερα:
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης
«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας
Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα