Άλεξ Ζανάρντι, ο άνθρωπος που είχε μάθει να «ξεγελάει» τον θάνατο: Το τρομακτικό ατύχημα, το δυστύχημα της αδερφής του, το τέλος στα 59 του χρόνια

Η ανατροπή της μοίρας και η επιστροφή στις πίστες

Το αληθινό comeback: Η κατάκτηση της handbike ποδηλασίας

Η δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος και η κληρονομιά του

Ο κόσμος αποχαιρετά έναν αληθινό μαχητή

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του

Η ζωή του όμως άλλαξε για πάντα στις 15 Σεπτεμβρίου 2001. Στον αγώνα CART στο Lausitzring της Γερμανίας, ο Zanardi έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του κατά την έξοδο από τα pits. Το αυτοκίνητό του έμεινε κάθετα στην πίστα και χτυπήθηκε με τεράστια ταχύτητα από άλλο μονοθέσιο.Η εικόνα του διαλυμένου αυτοκινήτου πάγωσε τον κόσμο. Οι γιατροί πάλεψαν επί ώρες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Έχασε σχεδόν τα τρία τέταρτα του αίματός του και τελικά χρειάστηκε να ακρωτηριαστούν και τα δύο του πόδια.Οι περισσότεροι πίστεψαν ότι η ζωή του ως αθλητή είχε τελειώσει.Ο Άλεξ Ζανάρντι όμως δεν σκεφτόταν ποτέ σαν άνθρωπος που ηττήθηκε. Λιγότερο από δύο χρόνια μετά το τρομακτικό δυστύχημα επέστρεψε στις πίστες. Με ειδικά προσαρμοσμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο, που χειριζόταν αποκλειστικά με τα χέρια, αγωνίστηκε ξανά στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τουρισμού και αργότερα στο WTCC. Και δεν επέστρεψε απλώς για συμμετοχή. Κέρδισε αγώνες.Η επιστροφή του θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία του αθλητισμού. Όμως ούτε αυτό ήταν το τέλος της ιστορίας του.Ο Ζανάρντι ανακάλυψε σύντομα μια νέα μεγάλη αγάπη: την handbike ποδηλασία. Και εκεί κατάφερε κάτι που έμοιαζε αδιανόητο. Μετατράπηκε σε έναν από τους κορυφαίους Παραολυμπιονίκες όλων των εποχών. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο, ενώ στο Ρίο το 2016 πρόσθεσε ακόμη δύο χρυσά και ένα ασημένιο στη συλλογή του.Δεν αγωνιζόταν μόνο για τα μετάλλια. Αγωνιζόταν για να αποδείξει ότι η ζωή δεν τελειώνει όταν αλλάζει το σώμα. Για εκατομμύρια ανθρώπους με αναπηρίες έγινε σύμβολο ελπίδας. Για τους υπόλοιπους έγινε υπενθύμιση ότι η δύναμη του ανθρώπου δεν μετριέται μόνο με το σώμα, αλλά κυρίως με το μυαλό και την ψυχή.Το 2020 χτύπησε ξανά η μοίρα. Κατά τη διάρκεια αγώνα handbike στην Τοσκάνη συγκρούστηκε με φορτηγό και υπέστη πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις και πέρασε μεγάλο διάστημα σε τεχνητό κώμα.Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία ακόμη δύσκολη μάχη αποκατάστασης. Οι πληροφορίες για την υγεία του παρέμεναν περιορισμένες, καθώς η οικογένειά του προστάτευε την ιδιωτικότητά του. Παρ’ όλα αυτά, κάθε μικρή ενημέρωση για την πορεία του γινόταν παγκόσμια είδηση. Ο κόσμος δεν έβλεπε απλώς έναν αθλητή. Έβλεπε έναν άνθρωπο που είχε μάθει να σηκώνεται πάντα ξανά.Τελικά, η καρδιά του σταμάτησε σε ηλικία 59 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό. Η Formula 1, το IndyCar, οι Παραολυμπιακές κοινότητες και χιλιάδες φίλαθλοι αποχαιρέτησαν έναν άνθρωπο που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και έγινε παγκόσμιο σύμβολο ψυχικής δύναμης.Ίσως τελικά ο Άλεξ Ζανάρντι να μην θυμάται κανείς μόνο για τις νίκες του. Ούτε για τα πρωταθλήματα. Ούτε για τα χρυσά μετάλλια. Θα τον θυμούνται γιατί κοίταξε κατάματα τον πόνο, την απώλεια και τον φόβο χωρίς ποτέ να χάσει το χαμόγελό του.Σε έναν κόσμο που συχνά λυγίζει από τα μικρά, ο Ζανάρντι έγινε το απόλυτο σύμβολο του ανθρώπου που αρνήθηκε να παραδοθεί ακόμη και μπροστά στα αδύνατα. Και γι’ αυτό, ο Ζανάρντι δεν θα είναι ποτέ απλώς ένας πρώην οδηγός αγώνων. Θα είναι για πάντα ένας από τους μεγαλύτερους μαχητές που γνώρισε ποτέ ο αθλητισμός.