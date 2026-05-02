Συνελήφθησαν 3 γυναίκες για φθορές στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: Κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρας, αντιασφυξιογόνες μάσκες
Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 25ης Απριλίου τρεις ημεδαπές, ηλικίας 25 και 23 ετών, μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της ΓΑΔΑ για την πρόκληση εκτεταμένων φθορών στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, στους Αμπελόκηπους.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και έτεροι συνεργοί.
Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 25-4-2026, ομάδα ατόμων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια κόκκινης μπογιάς στην πρόσοψη του κτηρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.
Άμεσα, μετά από εντολή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της ΓΑΔΑ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ και της ΟΠΚΕ μετέβησαν στο εν λόγω σημείο όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο και ακινητοποίησαν τις 3 κατηγορούμενες και τις οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.
Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν απορρίψει οι -3- κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε 4 καπέλα, 3 ιατρικές μάσκες και 3 αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.
Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-2 βαριοπούλες,
-2 αντιασφυξιογόνες μάσκες,
-πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,
-τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,
-2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
-4 κινητά τηλέφωνα.
Σημειώνεται ότι οι 3 συλληφθείσες κατά την παραμονή τους στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα.
Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
