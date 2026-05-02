Κριτική στον Τραμπ από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές: Λάθος η απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία, στέλνει μηνύματα στον Πούτιν

Οι πρόεδροι των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων τονίζουν ότι η απόφαση του προέδρου ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την αποτροπή





Ο γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ από το Μισισιπή και ο βουλευτής Μάικ Ρότζερς από την Αλαμπάνα σε κοινή τους δήλωση το Σάββατο τόνισαν ότι «είμαστε πολύ ανήσυχοι για την απόφαση να αποσυρθεί μια αμερικανική ταξιαρχία από τη Γερμανία».







Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην παρουσία του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη πρέπει να εξεταστεί και να συντονιστεί με το Κογκρέσο και τους συμμάχους των ΗΠΑ.



Προσθέτουν ότι «αναμένουμε από το υπουργείο να συνεργαστεί με τις επιτροπές εποπτείας του τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες σχετικά με αυτή την απόφαση και τις επιπτώσεις της στην αποτρεπτική δύναμη των ΗΠΑ και τις διατλαντικές σχέσεις».



στο 5% του ΑΕΠ, «η ανάπτυξη των δυνατοτήτων για την ανάληψη της συμβατικής αποτροπής θα απαιτήσει χρόνο, και η πρόωρη μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη «ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν».



Η απόσυρση των στρατιωτών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους έξι έως 12 μήνες.



Την αρχή είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ που απείλησε με απόσυρση των στρατιωτών στις αρχές της εβδομάδα. Αφορμή του ήταν η δήλωση του καγκελαρίου Μερτς ότι οι Ιρανοί «ταπεινώνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες» στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να διακρίνει τη στρατηγική εξόδου της Ουάσιγκτον.



Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, με τη δήλωσή της ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία «συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασής τους σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία».



Οι αντιδράσεις Γερμανών πολιτικών Εν τω μεταξύ, με ψυχραιμία, αλλά και κριτική διάθεση αντιδρούν οι Γερμανοί πολιτικοί στην ανακοίνωση του Πενταγώνου.



Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της ομοσπονδιακής Βουλής, Τόμας Ρέβενκαμπ, χαρακτήρισε την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ «κλήση αφύπνισης», συνέστησε όμως ταυτόχρονα ψυχραιμία. Η πιθανή απόσυρση 5.000 στρατιωτών «δεν συνιστά λόγο πανικού», δήλωσε στη Rheinische Post.



Ο ειδικός για θέματα εξωτερικής πολιτικής από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) Γιούργκεν Χαρτ εκτίμησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «βλέπει ότι χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Η ανακοίνωση ωστόσο είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς υπονομεύει την αξιοπιστία του αφηγήματος περί αποτροπής, ότι δηλαδή οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ευρώπη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση».



Από την αντιπολίτευση, η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Σάρα Νανί ζήτησε μια «συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση» ενώ κατηγόρησε τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι «αμφιταλαντεύεται μεταξύ εγγύτητας και απόστασης από τον πρόεδρο Τραμπ».



Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Σέρεν Πέλμαν τόνισε, από την πλευρά του, στην Welt am Sonntag ότι «οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από γερμανικό έδαφος είναι ασυμβίβαστες με την συνταγματική εντολή για ειρήνη και, επομένως, κάθε στρατιώτης που εγκαταλείπει τη Γερμανία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».



Τέλος, ο συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Τίνο Χρουπάλα, σε συνέντευξή του στο ARD, παρέπεμψε στο πρόγραμμα του κόμματός του, όπου κατοχυρώνεται η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.