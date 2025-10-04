Exathlon: Αποχώρησαν ο Τάκης Καραγκούνιας και η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το παιχνίδι

πραγματοποίησαν την τελευταία τους αγωνιστική εμφάνιση

από το «Exathlon»

Η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα δήλωσε συγκινημένη: «Με γέμισαν πάρα πολύ οι στίβοι μάχης, το χάρηκα και θεωρώ ότι έδωσα το μέγιστο. Το "Exathlon" είναι μαγεία, έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ό,τι διαφωνίες και να είχαμε με τα παιδιά, είχαμε αγωνιστικό υπόβαθρο. Οι αξίες μας είναι στο ύψιστο και αυτό έχει σημασία στο τέλος της ημέρας, να είσαι καλός άνθρωπος».