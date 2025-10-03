Η Στίβι Νικς ερμήνευσε για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια το «Angel» των Fleetwood Mac
Στίβι Νικς συναυλία

Πρόκειται για την πρώτη σόλο εκτέλεση του κομματιού

Πέννυ Λουπάκη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια μοναδική στιγμή χάρισε στο κοινό της στο Πόρτλαντ η Στίβι Νικς, η οποία τραγούδησε ζωντανά το «Angel» των Fleetwood Mac για πρώτη φορά από το 1983. Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε και την πρώτη σόλο εκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο η ίδια είχε γράψει και συμπαράξει στο κλασικό άλμπουμ του συγκροτήματος «Tusk» που κυκλοφόρησε το 1979.

Για να γιορτάσει την ξεχωριστή περίσταση, η τραγουδίστρια συμπεριέλαβε στη συναυλία επιτυχίες απ' όλη την καριέρα της και τραγουδιών των Fleetwood Mac που κανείς δεν θα περίμενε. Κάποια από αυτά ήταν τα «Dreams», «Gypsy», «Gold Dust Woman», «Rhiannon» και «Landslide».

Η συναυλία στο Moda Center σηματοδότησε την έναρξη της νέας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία συνεχίζεται σε Σακραμέντο, Φίνιξ και Λας Βέγκας, πριν ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Live στο Χόλιγουντ της Φλόριντα.


