Η Στίβι Νικς ερμήνευσε για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια το «Angel» των Fleetwood Mac
Η Στίβι Νικς ερμήνευσε για πρώτη φορά μετά από 42 χρόνια το «Angel» των Fleetwood Mac
Πρόκειται για την πρώτη σόλο εκτέλεση του κομματιού
Μια μοναδική στιγμή χάρισε στο κοινό της στο Πόρτλαντ η Στίβι Νικς, η οποία τραγούδησε ζωντανά το «Angel» των Fleetwood Mac για πρώτη φορά από το 1983. Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε και την πρώτη σόλο εκτέλεση του τραγουδιού, το οποίο η ίδια είχε γράψει και συμπαράξει στο κλασικό άλμπουμ του συγκροτήματος «Tusk» που κυκλοφόρησε το 1979.
Για να γιορτάσει την ξεχωριστή περίσταση, η τραγουδίστρια συμπεριέλαβε στη συναυλία επιτυχίες απ' όλη την καριέρα της και τραγουδιών των Fleetwood Mac που κανείς δεν θα περίμενε. Κάποια από αυτά ήταν τα «Dreams», «Gypsy», «Gold Dust Woman», «Rhiannon» και «Landslide».
Η συναυλία στο Moda Center σηματοδότησε την έναρξη της νέας περιοδείας της στη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία συνεχίζεται σε Σακραμέντο, Φίνιξ και Λας Βέγκας, πριν ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου στο Hard Rock Live στο Χόλιγουντ της Φλόριντα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Για να γιορτάσει την ξεχωριστή περίσταση, η τραγουδίστρια συμπεριέλαβε στη συναυλία επιτυχίες απ' όλη την καριέρα της και τραγουδιών των Fleetwood Mac που κανείς δεν θα περίμενε. Κάποια από αυτά ήταν τα «Dreams», «Gypsy», «Gold Dust Woman», «Rhiannon» και «Landslide».
stevie performing angel for the first time ever solo pic.twitter.com/Rd7avuWnBp— stevie nicks manager (@kajolswife) October 2, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα