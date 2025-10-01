Ο Χένρι Καβίλ κάνει γυμναστική με νάρθηκα μετά τον τραυματισμό του
Ο 42χρονος ηθοποιός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον ρόλο του στην ταινία «Highlander»
Ούτε ο σοβαρός τραυματισμός στο πόδι του δεν στάθηκε ικανός να κρατήσει τον Χένρι Καβίλ μακριά από τη γυμναστική. Ο 42χρονος ηθοποιός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τον ρόλο του στην ταινία «Highlander», με την παραγωγή να αναγκάζεται να βάλει «φρένο» στα γυρίσματα.
Παρόλα αυτά, ο Καβίλ συνεχίζει τις προπονήσεις, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα social media. Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός φαίνεται να πραγματοποιεί μια σειρά από ασκήσεις, υπό την καθοδήγηση του προσωπικού του γυμναστή. «Υπόμεινε. Και μέσα στην υπομονή, γίνε δυνατός», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Δείτε την ανάρτηση του Χένρι Καβίλ
