Τζένη Βάνου: Η κόρη της αποκάλυψε πώς πήρε την απόφαση να υιοθετήσει την κόρη της
Νιώθω ότι το παιδί το έχω γεννήσει, δήλωσε η Αθηνά Ρηγοπούλου
Για την πολυαγαπημένη της μητέρα, Τζένη Βάνου μίλησε η κόρη της, Αθηνά Ρηγοπούλου, εκφράζοντας πόσο της λείπει, ενώ αναφέρθηκε επίσης, στην υιοθεσία της κόρης της. Η κόρη της τραγουδίστριας εξήγησε πώς πήρε την απόφαση αυτή, ενώ αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν αποφάσισε να γίνει μητέρα.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ρωτήθηκε αρχικά, για τη μητέρα της, Τζένη Βάνου. «Σε ποιον δεν λείπει η μαμά του; Πάνε 12 χρόνια, δεν παύει να πονάει η έλλειψή της», ανέφερε συγκινημένη για τη σπουδαία τραγουδίστρια που έχει φύγει από τη ζωή.
Η ίδια στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη μητρότητα και αποκάλυψε πως το 2018 πήρε την απόφαση να υιοθετήσει παιδί, έπειτα από σκέψεις για εξωσωματική. «Αποφάσισα να υιοθετήσω. Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι κάπως σε μεγάλη ηλικία ξεκίνησα να ψάχνω για να κάνω εξωσωματική. Μου πρότειναν να βρω δότρια. Στη σκέψη ότι θα έχω ένα παιδί που δεν θα είναι δικό μου είπα "γιατί να μην πάρω ένα παιδάκι που δεν είναι δικό μου κι είναι ήδη στη ζωή και να το βοηθήσω; Γιατί να φέρω στη ζωή ένα καινούργιο παιδί;"», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η διαδικασία, όπως είπε όμως, δεν ήταν εύκολη. «Πέρασαν τα τρία χρόνια της αναμονής και μας ειδοποίησαν από το ίδρυμα ότι αλλάζει το σύστημα και γίνεται ηλεκτρονικό. Ξαναμπήκαμε στη διαδικασία και μέσα σε ενάμιση χρόνο μας είπαν ότι υπάρχει ένα μωράκι 10 μηνών. Τρελάθηκα, έπεσα κάτω κι έκλαιγα. Το πήραμε κι έκτοτε το έχω ξεχάσει όλο αυτό. Πραγματικά νιώθω ότι το παιδί το έχω γεννήσει», τόνισε.
Τέλος, ανέφερε πως η κόρη της γνωρίζει ότι είναι υιοθετημένη: «Της το έχουμε πει ότι είναι υιοθετημένη. Καλύτερα, από το να πάθει σοκ στα 10 της, θα είναι πολύ σκληρό».
