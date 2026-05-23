Το Ισραήλ εξέδωσε εντολή εκκένωσης σε δύο συνοικίες της Τύρου στον Λίβανο
Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους αμάχους να απομακρυνθούν άμεσα από δύο κτίρια και τις γύρω περιοχές, επικαλούμενος παρουσία της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε απόψε εντολή εκκένωσης δύο συνοικιών της Τύρου, πόλης του νότιου Λιβάνου που έχει αποτελέσει κατ’ επανάληψη στόχο αεροπορικών επιδρομών, παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία.

Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ζητεί την άμεση απομάκρυνση αμάχων από δύο κτίρια και τη γύρω περιοχή, ένα εκ των οποίων βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη συνοικία της πόλης.

Στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από χάρτες που υποδεικνύουν τις δύο τοποθεσίες, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε: «Βρίσκεστε κοντά σε κτίρια που χρησιμοποιούν οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως και να μείνετε μακριά από αυτά, σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων».

«Η παραμονή σας στην περιοχή όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα κτίρια σας εκθέτει σε κίνδυνο», προειδοποίησε.
