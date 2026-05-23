Εθνική Αγγλίας: Οι εκπλήξεις του Τούχελ για το Μουντιάλ 2026 και η δημόσια δυσαρέσκεια του Μαγκουάιρ

Εκτός αποστολής έμειναν Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Μαγκουάιρ – «Σοκαρισμένος» δήλωσε ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κόουλ Πάλμερ, Φιλ Φόντεν, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Χάρι Μαγκουάιρ, με τον τελευταίο να αντιδρά δημόσια μέσω ανάρτησής του στα social media.



Ηχηρές απουσίες από την αποστολή Οι επιλογές του Τόμας Τούχελ επιβεβαίωσαν τα σχετικά ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, με αρκετά γνωστά ονόματα να μένουν εκτός αποστολής για τη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής.







Αντίθετα, ο Γερμανός τεχνικός έδωσε θέση στην αποστολή σε παίκτες όπως ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Τζεντ Σπενς – παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται με σπασμένο σαγόνι – αλλά και ο Τζόρνταν Χέντερσον.



Η απάντηση του Τούχελ στον Μαγκουάιρ





«Έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα τη δήλωση του Μαγκουάιρ σχετικά με το σοκ που ένιωθε. Είχαμε μια ιδιωτική συζήτηση και είχε την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας.



Κλείσιμο



Ο 52χρονος προπονητής εξήγησε ότι η απόφασή του βασίστηκε κυρίως στη διατήρηση της αμυντικής συνοχής που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων.



«Η απόφαση είναι η εξής: θα μείνουμε με τους σέντερ μπακ που μας βοήθησαν το φθινόπωρο», σημείωσε ο Τούχελ, επισημαίνοντας ότι προτίμησε να διατηρήσει τον βασικό κορμό που εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.



Χωρίς παίκτη της Λίβερπουλ μετά από δεκαετίες Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δεν υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ στην αποστολή της Αγγλίας για μεγάλη διοργάνωση.



εθνική Αγγλίας ανακοίνωσε την τελική 26άδα για το Μουντιάλ 2026 , που ξεκινά σε λιγότερο από έναν μήνα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, με τον Τόμας Τούχελ να προχωρά σε αρκετές ηχηρές επιλογές και αποκλεισμούς που ήδη προκαλούν συζητήσεις στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες εκπλήξεις βρίσκονται οι απουσίες τωνκαι, με τον τελευταίο να αντιδρά δημόσια μέσω ανάρτησής του στα social media.Οι επιλογές του Τόμας Τούχελ επιβεβαίωσαν τα σχετικά ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, με αρκετά γνωστά ονόματα να μένουν εκτός αποστολής για τη διοργάνωση της Βόρειας Αμερικής.Από τα πιο ηχηρά «κοψίματα» ήταν αυτά των Πάλμερ, Φόντεν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κόλγουιλ, Χολ και Μαγκουάιρ. Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, κάνοντας λόγο για «σοκ» μετά την ανακοίνωση της λίστας.Αντίθετα, ο Γερμανός τεχνικός έδωσε θέση στην αποστολή σε παίκτες όπως ο, ο– παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται με σπασμένο σαγόνι – αλλά και οΟ Τόμας Τούχελ τοποθετήθηκε δημόσια για την αντίδραση του Χάρι Μαγκουάιρ, δηλώνοντας έκπληκτος από τη δημόσια στάση του έμπειρου αμυντικού.«Έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα τη δήλωση του Μαγκουάιρ σχετικά με το σοκ που ένιωθε. Είχαμε μια ιδιωτική συζήτηση και είχε την ευκαιρία να εκφράσει τα συναισθήματά του εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας.Ο 52χρονος προπονητής εξήγησε ότι η απόφασή του βασίστηκε κυρίως στη διατήρηση της αμυντικής συνοχής που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων.«Η απόφαση είναι η εξής: θα μείνουμε με τους σέντερ μπακ που μας βοήθησαν το φθινόπωρο», σημείωσε ο Τούχελ, επισημαίνοντας ότι προτίμησε να διατηρήσει τον βασικό κορμό που εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες δεν υπάρχει ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ στην αποστολή της Αγγλίας για μεγάλη διοργάνωση.

Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν στο Μουντιάλ του 1986, όταν τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν φτάσει μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκαν από την Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα, στον αγώνα που έμεινε στην ιστορία για το περίφημο «χέρι του Θεού».



Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι ότι στην αποστολή της Αγγλίας εκπροσωπούνται συνολικά 16 διαφορετικοί σύλλογοι, αριθμός που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962.







Η αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026 Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)



Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ)



Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ Φόρεστ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)



Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), Ίβαν Τόνι (Αλ Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ)