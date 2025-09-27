Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχτηκε πως ήταν διστακτική για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου»: «Σκέφτεσαι αν θα πετύχει ξανά»
Η Ρένια Λουιζίδου παραδέχτηκε πως ήταν διστακτική για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι Σου»: «Σκέφτεσαι αν θα πετύχει ξανά»
Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω τους δημιουργούς που το αποφεύγουν κι εγώ ήμουν από τους πιο σκεπτικούς, πρόσθεσε
Για την επικείμενη επιστροφή της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου» μίλησε η Ρένια Λουιζίδου, εκφράζοντας τόσο τον ενθουσιασμό, όσο και τον προβληματισμό της για το αν η σειρά μπορεί να επαναλάβει την τεράστια επιτυχία του παρελθόντος.
Η ηθοποιός υπογράμμισε τη σχέση που έχει το τηλεοπτικό κοινό με τη σειρά, αναγνωρίζοντας όμως πως η πραγματικότητα στη μικρή έχει αλλάξει και ότι η επιτυχία μιας νέας σεζόν δεν είναι δεδομένη. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η ίδια ήταν αρχικά διστακτική απέναντι στην επιστροφή, καθώς υπήρχε ο φόβος μήπως χαλάσει η κληρονομιά της σειράς.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η ηθοποιός αρχικά, αναφέρθηκε στη σχέση του κοινού με τη σειρά. «Ο κόσμος έχει απολύτως συγκινητική σχέση με αυτή τη σειρά. Αυτήν την ταύτιση με το Σόι τη θωρώ ξεχωριστή. Το σκεφτήκαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω τους δημιουργούς που το αποφεύγουν κι εγώ ήμουν από τους πιο σκεπτικούς. Λες μήπως ήταν το momentum κι η στιγμή και σκέφτεσαι αν πετύχει ξανά», σημείωσε.
Στη συνέχεια, εξέφρασε την ανησυχία της, εξηγώντας τους προβληματισμούς της σχετικά με τις επαναλήψεις σειρών. «Και τις ελληνικές τανίες τις βλέπουμε στις επαναλήψεις, αλλά αν πας σήμερα να κάνεις ελληνική ταινία με αυτά τα δεδομένα δεν ξέρω… Δεν ξέρεις πως θα αντιδράσει ο κόσμος και λες μήπως χαλάσεις αυτό που προϋπήρξε. Επίσης, σαν καλλιτέχνες έχουμε την επιθυμία συνέχεια για κάτι άλλο. Πάλι είναι διαφορετική περίπτωση το Σόι και νοστάλγησα τη συνθήκη το πλατό με τη συγκεκριμένη ομάδα», είπε.
