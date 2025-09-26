GNTM: Η cheerleader που ξεχώρισε - «Δημιουργείς χαμόγελα»
GNTM: Η cheerleader που ξεχώρισε - «Δημιουργείς χαμόγελα»

Η Ξένια εξασφάλισε με πέντε «ναι» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τηλεοπτικού διαγωνισμού

Ιωάννα Μαρίνου
Μια cheerleader ήταν μεταξύ των διαγωνιζόμενων που εμφανίστηκαν στο νέο επεισόδιο του GNTM το βράδυ της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου.

Η Ξένια με καταγωγή από τη Ρωσία βρέθηκε στο πλατό του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων, ξεχωρίζοντας με την εμφάνισή της και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση με πέντε «ναι».

«Τους τελευταίους έξι μήνες μένω στην Αθήνα. Ήρθα πολύ πρόσφατα από την Κέρκυρα. Είμαι 25 χρόνων. Ασχολούμαι με το cheerleading επαγγελματικά και ως προπονήτρια και ως αθλήτρια», είπε συστήνοντας τον εαυτό της στους κριτές.

«Δημιουργείς χαμόγελα», της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. «Το πρόσωπό της είναι φανταστικό», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να προσθέτει: «Είναι σοκαριστικό». «Με ένα σκούρο καστανό μαλλί δεν θα έμοιαζε με τη Ρόμι Σνάιντερ;», ήταν το σχόλιο του Άγγελου Μπράτη, ο οποίος στη συνέχεια, απευθυνόμενος στην Ξένια, είπε:  «Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα».

Δείτε το βίντεο με την οντισιόν της
GNTM 2025 | Η audition της Ξένιας - Έκατσε στη θέση των κριτών!


