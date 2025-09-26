Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
H Άνι Λένοξ ανακάλυψε στα 70 της ότι έχει ΔΕΠΥ: «Δεν είναι εύκολο να ζεις με αυτό, αλλά είναι και μια υπερδύναμη»
Αυτό μου εξήγησε πώς λειτουργεί το μυαλό μου, αλλά και το μυαλό άλλων ανθρώπων με ΔΕΠΥ, δήλωσε η διάσημη τραγουδίστρια
Η Άνι Λένοξ αποκάλυψε ότι ανήκει στα νευροδιαφορετικά άτομα, καθώς πρόσφατα διαγνώστηκε με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).
Η 70χρονη τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Woman’s Hour» και την παρουσιάστρια Νούαλα ΜακΓκόβερν και αστειεύτηκε λέγοντας ότι «πέρασε το τεστ με άριστα». «Είμαι σαν καρακάξα, παρατηρώ τα πάντα, είμαι υπερευαίσθητη. Και ανακάλυψα ότι είμαι και εγώ λίγο νευροδιαφορετική», είπε χαρακτηριστικά.
Αν και, όπως ανέφερε ένα άτομο με ΔΕΠΥ έρχεται αντιμέτωπο με αρκετές δυσκολίες, εκείνη νιώθει σαν να έχει μια υπερδύναμη. «Αυτό μου εξήγησε πώς λειτουργεί το μυαλό μου, αλλά και το μυαλό άλλων ανθρώπων με ΔΕΠΥ. Δεν είναι εύκολο να ζεις με αυτό, αλλά είναι και μια υπερδύναμη. Πιστεύω ότι φέρνει λαμπρότητα – δεν λέω ότι είμαι λαμπρή, αλλά το δέχομαι», πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου επεδίωκα τη λαμπρότητα, μέσα από τη μουσική, τη γλώσσα, τον στίχο, την παρουσίαση, όλα αυτά. Αυτή η περιέργεια με έφερε εδώ, στο 2025, στα 70 μου χρόνια», κατέληξε η Άνι Λένοξ.
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι η πιο συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή αφού εμφανίζεται σε ποσοστό 5-7% σε παιδιά και έφηβους και περιλαμβάνει ελλείμματα προσοχής, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα που επηρεάζει τη συναισθηματική ρύθμιση του παιδιού. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι καθώς ένα παιδί μπορεί να είναι είτε απρόσεκτο είτε υπερκινητικό είτε να διατηρεί και τα δύο χαρακτηριστικά (συνδυασμένος τύπος).
Πρόκειται για μια από τις συχνότερες διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Εμφανίζεται στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού, όμως, παρόλο που πρόκειται για μια τόσο συχνή κατάσταση, συνεχίζει να είναι ελάχιστα κατανοητή.
Η παρουσία της ΔΕΠΥ είναι πιθανή όταν ένα άτομο εμφανίζει χαρακτηριστικά όπως, το κάνει λάθη απροσεξίας, να μη δίνει σημασία στις λεπτομέρειες και να μιλάει πολύ.
Annie Lennox, 70, reveals she is neurodivergent after being tested for ADHD and calls it her 'superpower' https://t.co/Zy1hDW0uKS— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2025
