Βάλια Χατζηθεοδώρου: Βρήκα μηνύματα συντρόφου με άλλη γυναίκα και τον συγχώρεσα, είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης

Ιωάννα Μαρίνου
Στην απιστία που βίωσε σε σχέση της αναφέρθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου, εξηγώντας πως συγχώρεσε πρώην σύντροφό της, όταν βρήκε μηνύματα με άλλη γυναίκα, αναγνωρίζοντας την προσωπική της ευθύνη για τη ρήξη στη σχέση της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει Λάδι» στο YouTube, η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε για εμπειρίες από την προσωπική της ζωή και σχέσεις του παρελθόντος.

Αρχικά, σχολίασε ένα περιστατικό απιστίας που είχε βιώσει, εξηγώντας πώς το διαχειρίστηκε: «Έχω συγχωρέσει μηνύματα που βρήκα σε σύντροφό μου. Είχα και εγώ μερίδιο ευθύνης, όχι στο γεγονός ότι έστειλε τα μηνύματα, αλλά είχα αφήσει τη σχέση οπότε το δέχτηκα κάπως έτσι. Δεν ήμουν οκ, με πλήγωσε, αλλά τον συγχώρησα. Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος εμπιστευόμουν πολύ, ήταν η μοναδική σχέση που έβαζα το χέρι μου στη φωτιά, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Έπεσα από τα σύννεφα. Μετά από αυτό τελείωσε γενικά η σχέση. Εγώ είχα αποτραβηχτεί καιρό».

ΘΕΛΕΙ ΛΑΔΙ | ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ | ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 👀

Στη συνέχεια, η Βάλια Χατζηθεοδώρου περιέγραψε και μια διαφορετική εμπειρία από άλλη σχέση της, εστιάζοντας στη συμπεριφορά πρώην συντρόφου της μετά τον χωρισμό: «Από την άλλη, μου έχει τύχει πρώην σύντροφος μου να μου έχει κάνει τα χίλια μύρια και μετά να βγαίνει και να βρίζει αυτός εμένα. Και εγώ τον έβριζα βέβαια».
