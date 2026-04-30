Σύμβολο αντίστασης τα Στενά του Ορμούζ για το Ιράν, λέει ο Πεζεσκιάν και κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για την αστάθεια
Σύμβολο αντίστασης τα Στενά του Ορμούζ για το Ιράν, λέει ο Πεζεσκιάν και κατηγορεί ΗΠΑ και Ισραήλ για την αστάθεια
Σχεδόν 2.000 πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, περιμένοντας να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα
Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατηγόρησε για την κατάσταση αστάθειας στα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπερασπιζόμενος εκ νέου την πολιτική της Τεχεράνης να αποκλείει χώρες που χαρακτηρίζει «εχθρικές».
Σε μήνυμα με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου, το οποίο μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ «σύμβολο της αντίστασης του μεγάλου ιρανικού έθνους», αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη για την ένταση στις ενέργειες της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ.
«Η ευθύνη για κάθε μορφή ανασφάλειας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή βαραίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού ή περιορισμών αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο… και είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», τόνισε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι τέτοια μέτρα «όχι μόνο δεν θα συμβάλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αποτελούν στην πραγματικότητα πηγή εντάσεων και παράγοντα διαταραχής της διαρκούς σταθερότητας στον Περσικό Κόλπο».
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, σχεδόν 2.000 πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, περιμένοντας να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Η συσσώρευση αυτή δημιουργεί ασφυκτική πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδιαίτερα για τις αγορές ενέργειας.
Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης έπαιξε η απόφαση ασφαλιστικών εταιρειών, ήδη από τον Μάρτιο, να αποσύρουν την κάλυψη «πολεμικού κινδύνου» για δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την περιοχή, κρίνοντας ότι το ρίσκο είναι υπερβολικά υψηλό. Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, τα περισσότερα πλοία δεν μπορούν πρακτικά να κινηθούν, ακόμη και αν το πέρασμα είναι τεχνικά εφικτό.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι η εκκαθάριση ναυτικών ναρκών στο Στενό μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες. Αν και ενδέχεται να επιτραπεί η περιορισμένη διέλευση ορισμένων πλοίων, η απουσία ασφαλιστικής προστασίας λειτουργεί αποτρεπτικά, διατηρώντας τη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα.
Ακόμη και μετά την απομάκρυνση των ναρκών, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να παραμείνει υψηλό, καθώς οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αξιολογούν τον κίνδυνο ως αυξημένο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα ασφάλιστρα θα αποκλιμακωθούν μόνο εφόσον υπάρξει μια σταθερή και μακροχρόνια συμφωνία στην περιοχή.
Σε μήνυμα με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου, το οποίο μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ «σύμβολο της αντίστασης του μεγάλου ιρανικού έθνους», αποδίδοντας ευθέως την ευθύνη για την ένταση στις ενέργειες της Ουάσινγκτον και του Τελ Αβίβ.
«Η ευθύνη για κάθε μορφή ανασφάλειας σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή βαραίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού ή περιορισμών αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο… και είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», τόνισε ο Πεζεσκιάν, προσθέτοντας ότι τέτοια μέτρα «όχι μόνο δεν θα συμβάλουν στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αποτελούν στην πραγματικότητα πηγή εντάσεων και παράγοντα διαταραχής της διαρκούς σταθερότητας στον Περσικό Κόλπο».
Παγκόσμια ανησυχία από το μπλοκάρισμα της ναυσιπλοΐαςΗ κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις, με σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η ναυσιπλοΐα παραμένει σε μεγάλο βαθμό «παγωμένη».
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, σχεδόν 2.000 πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, περιμένοντας να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Η συσσώρευση αυτή δημιουργεί ασφυκτική πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, ιδιαίτερα για τις αγορές ενέργειας.
Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση της κατάστασης έπαιξε η απόφαση ασφαλιστικών εταιρειών, ήδη από τον Μάρτιο, να αποσύρουν την κάλυψη «πολεμικού κινδύνου» για δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την περιοχή, κρίνοντας ότι το ρίσκο είναι υπερβολικά υψηλό. Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, τα περισσότερα πλοία δεν μπορούν πρακτικά να κινηθούν, ακόμη και αν το πέρασμα είναι τεχνικά εφικτό.
Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι η εκκαθάριση ναυτικών ναρκών στο Στενό μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες. Αν και ενδέχεται να επιτραπεί η περιορισμένη διέλευση ορισμένων πλοίων, η απουσία ασφαλιστικής προστασίας λειτουργεί αποτρεπτικά, διατηρώντας τη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε χαμηλά επίπεδα.
Ακόμη και μετά την απομάκρυνση των ναρκών, το κόστος ασφάλισης αναμένεται να παραμείνει υψηλό, καθώς οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αξιολογούν τον κίνδυνο ως αυξημένο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα ασφάλιστρα θα αποκλιμακωθούν μόνο εφόσον υπάρξει μια σταθερή και μακροχρόνια συμφωνία στην περιοχή.
