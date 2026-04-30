Στίβεν Τάιλερ: Απορρίφθηκε το μεγαλύτερο μέρος της αγωγής για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικη
Δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε ότι η υπόθεση θα συνεχιστεί μόνο για μία αξίωση της Τζούλια Μίσλεϊ, που αφορά σε περιστατικό στην Καλιφόρνια το 1974
Δικαστική νίκη πέτυχε ο Στίβεν Τάιλερ, καθώς δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος της αγωγής που είχε καταθέσει σε βάρος του το 2022 η Τζούλια Μίσλεϊ, για φερόμενη σεξουαλική σχέση με τον τραγουδιστή των Aerosmith όταν εκείνη ήταν ανήλικη, τη δεκαετία του 1970.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την Τρίτη 28 Απριλίου και περιήλθαν στην κατοχή του People, ο δικαστής αποφάσισε ότι η καταγγελία της Μίσλεϊ κατά του Τάιλερ, η οποία περιλάμβανε σειρά ισχυρισμών για φερόμενη σεξουαλική σχέση με τον ροκ σταρ όταν εκείνη ήταν ανήλικη, θα προχωρήσει μόνο ως προς μία αξίωση.
Ο δικηγόρος του Τάιλερ, Ντέιβιντ Λονγκ-Ντάνιελς, δήλωσε στο ίδιο μέσο: «Πρόκειται για μια τεράστια νίκη για τον Στίβεν Τάιλερ. Σήμερα, το δικαστήριο απέρριψε με οριστικό τρόπο το 99,9% των αξιώσεων κατά του κ. Τάιλερ σε αυτή την υπόθεση. Ανυπομονούμε να εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στις 31 Αυγούστου».
Βάσει της κατάθεσης, η αξίωση για σκόπιμη πρόκληση ηθικής βλάβης που παραμένει στην αγωγή της Μίσλεϊ, η οποία περιλάμβανε ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση και ηθική βλάβη, αφορά σε καταγγελία ότι εκείνη και ο Τάιλερ είχαν σεξουαλική επαφή σε ξενοδοχείο και σε δημόσιο υδρομασάζ, όταν η ίδια ήταν 16 ετών, στην Καλιφόρνια το 1974. Στα έγγραφα αναφέρεται, ότι έως τον Ιούνιο του 1975 οι δύο ήταν «αρραβωνιασμένοι, περίμεναν παιδί και εξακολουθούσαν να ζουν μαζί στη Μασαχουσέτη».
Το 2024, δικαστήριο είχε αποφασίσει να διαγράψει τμήματα της αγωγής της, στα οποία η Μίσλεϊ υποστήριζε ότι υπέστη ηθική βλάβη λόγω της δημοσίευσης των απομνημονευμάτων του Τάιλερ. Μετά την αρχική κατάθεση της αγωγής, τον Δεκέμβριο του 2022, ο Τάιλερ είχε απαντήσει ότι η Μίσλεϊ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα απομνημονεύματά του ως βάση για αξίωση ηθικής βλάβης ενώπιον δικαστηρίου, καθώς επρόκειτο για ελευθερία λόγου και τα κείμενά του δεν την ταυτοποιούσαν.
Ο τραγουδιστής του «I Don’t Want to Miss a Thing» δεν κατονομάζει τη Μίσλεϊ στο βιβλίο του, ωστόσο γράφει ότι «παραλίγο να παντρευτεί μια έφηβη», επειδή «οι γονείς της με αγάπησαν, υπέγραψαν ένα χαρτί για να έχω την επιμέλειά της, ώστε να μη συλληφθώ αν την έπαιρνα εκτός πολιτείας. Την πήρα μαζί μου σε περιοδεία».
Ο Τάιλερ αρνήθηκε όλες τις αξιώσεις σε βάρος του τον Απρίλιο του 2022 και υποστήριξε ότι η Μίσλεϊ είχε συναινέσει στη σεξουαλική τους σχέση. Επίσης, υποστήριξε ότι διαθέτει ασυλία ως νόμιμος κηδεμόνας της και ζήτησε την απόρριψη της αγωγής. Τότε, ο δικηγόρος της είχε δηλώσει ότι ο τραγουδιστής επιχειρούσε να την κάνει να αμφισβητήσει την πραγματικότητα των όσων καταγγέλλει.
Τον Νοέμβριο του 2023, δεύτερη γυναίκα κατέθεσε αγωγή σεξουαλικής επίθεσης εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι ο Τάιλερ της επιτέθηκε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα, όταν εκείνη ήταν έφηβη το 1975. Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο, με δικαστή στη Νέα Υόρκη να κρίνει ότι η ενάγουσα, Ζαν Μπελίνο, καθυστέρησε υπερβολικά να φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη.
