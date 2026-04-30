Ψηφιακός βοηθός προσλήψεων με σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης από την Actionline
Αντί για τη χειροκίνητη διαλογή εκατοντάδων βιογραφικών, το AI αναλαμβάνει να εντοπίσει τους πιο κατάλληλους υποψηφίους βάσει δεδομένων.
Ένα εξελιγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός προσλήψεων, φέρνει στην Ελλάδα η Actionline. Πρόκειται για τη Niki, την πρώτη ψηφιακή AI Recruiter, δηλαδή ένα ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί AI για να αυτοματοποιήσει και να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού. Αντί για τη χειροκίνητη διαλογή εκατοντάδων βιογραφικών, το AI αναλαμβάνει να εντοπίσει τους πιο κατάλληλους υποψηφίους βάσει δεδομένων. Συγκεκριμένα, η Niki
συνομιλεί σε πραγματικό χρόνο μέσω chat, 24 ώρες ολόκληρη την εβδομάδα, πραγματοποιεί το αρχικό στάδιο αξιολόγησης (mini interview) και καθοδηγεί τους υποψηφίους στα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου screening, οι υποψήφιοι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, όπου η Niki αναλαμβάνει τον προγραμματισμό συνέντευξης με τον κατάλληλο recruiter, βάσει του προφίλ και των επαγγελματικών τους στόχων.
Η Actionline, ένας όμιλος εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, που συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της. Ο όμιλος διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων, εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, που παρέχουν ευέλικτες λύσεις στελέχωσης και επιλογής προσωπικού, με έμφαση στην εύρεση και την αξιολόγηση εξειδικευμένων στελεχών midle & entry level.
Με 15 χρόνια εμπειρίας και επιτυχημένης πορείας , η Actionline αξιοποιεί προηγμένες μεθοδολογίες και τεχνολογικά εργαλεία, συνδέοντας αποτελεσματικά ταλέντα με κορυφαίους εργοδότες σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση της Niki επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Actionline να αξιοποιεί την τεχνολογία για τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο των υποψηφίων όσο και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας το μέλλον του recruitment στην Ελλάδα.
