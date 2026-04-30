Πάτρικ Μαλντούν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του

Ο ηθοποιός γνωστός από τη σειρά «Melrose Place» έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια

Ιωάννα Μαρίνου
Η αιτία θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν ανακοινώθηκε, σχεδόν δέκα ημέρες μετά την είδηση ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Μαλντούν πέθανε από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του. Ο ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Melrose Place» άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Απριλίου, ενώ στο έγγραφο αναφέρεται ότι υποκείμενη αιτία ήταν η πνευμονική εμβολή. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, η σορός του αποτεφρώθηκε στις 28 Απριλίου.

Ο μάνατζέρ του είχε επιβεβαιώσει τον αιφνίδιο θάνατό του, επισημαίνοντας ότι προκλήθηκε έπειτα από καρδιακή προσβολή. Σημειώνεται ότι, ο ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητος στο ντους από τη σύντροφό του, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στη συνέχεια. Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Μαλντούν είχε κάνει ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του ως εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth και Taron Egerton.

