Πάτρικ Μαλντούν: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του
Ο ηθοποιός γνωστός από τη σειρά «Melrose Place» έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια
Η αιτία θανάτου του Πάτρικ Μαλντούν ανακοινώθηκε, σχεδόν δέκα ημέρες μετά την είδηση ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια.
Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Μαλντούν πέθανε από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου του. Ο ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Melrose Place» άφησε την τελευταία του πνοή στις 19 Απριλίου, ενώ στο έγγραφο αναφέρεται ότι υποκείμενη αιτία ήταν η πνευμονική εμβολή. Σύμφωνα με το ίδιο πιστοποιητικό, η σορός του αποτεφρώθηκε στις 28 Απριλίου.
Ο μάνατζέρ του είχε επιβεβαιώσει τον αιφνίδιο θάνατό του, επισημαίνοντας ότι προκλήθηκε έπειτα από καρδιακή προσβολή. Σημειώνεται ότι, ο ηθοποιός βρέθηκε αναίσθητος στο ντους από τη σύντροφό του, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται στη συνέχεια. Λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή, ο Μαλντούν είχε κάνει ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη συμμετοχή του ως εκτελεστικός παραγωγός στη νέα ταινία «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Chris Hemsworth και Taron Egerton.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Days of Our Lives star Patrick Muldoon's cause of death revealed after shock passing at age 57 https://t.co/Ed0OgoC7eD— Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 30, 2026
